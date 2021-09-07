أهداف مبادرة حياة كريمة والخدمات التي تقدمها.. «زواج وعلاج وسكن»

«لكل مصري.. لكل مصرية».. شعار اتخذته مبادرة «حياة كريمة»، التي دشنتها الدولة المصرية بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل تطوير القرى الأكثر احتياجا، حاملة في طياتها أرقام خدمية ضخمة وإنجازات واضحة، وفي المقام الأول تهدف إلى خدمة المصري البسيط، من خلال تسخير إمكانات مؤسسات وأجهزة الدولة، حتى تلبي احتياجاتهم عبر تلك المبادرة الرئاسية، وتمكنت من تحقيق نجاحًا ملحوظًا خلال فترة وجيزة لم تتخط العامين.

في خلال تلك الفترة أصبحت «حياة كريمة» أكبر مبادرة خدمية مصرية من أجل الفقراء، بأهداف محددة:

ما هي أهداف مبادرة حياة كريمة؟

- يسعى مشروع حياة كريمة لتحسين مستوى معيشة نحو 60% من المصريين الذين يعيشون في الريف.

- يتضمن مشروع حياة كريمة تنمية 4658 قرية في 175 مركزا على مستوى محافظات مصر.

- يعمل مشروع حياة كريمة على تغطية كل قرى الريف المصري وتطويرها خلال 3 أعوام.

- تقليل الفجوة بين الريف والحضر.

- الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة يوميًا للمواطنين.

- تشمل المبادرة القرى والنجوع.

- تركيب القطع الموفرة للمياه بحنفيات المساجد.

- توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا في 2019.

- تشارك منظمات المجتمع المدني في تنفيذ المبادرة.

- رفع كاهل المعاناة عن الأسر الفقيرة.

- زواج اليتيمات.

مبادرة حياة كريمة، دخلت إلى القرى الفقيرة في محافظات عديدة، وقابلت الأهالي واستمعت إلى شكواهم، وأعادت ترميم منازل قديمة آيلة للسقوط، وعالجت أصحاب أمراض مزمنة، وساعدت فقراء على تحسين وضعهم المعيشي، وفيما يلي تستعرض «الوطن»، أبرزالخدمات المقدمة من المبادرة.

ما هي الخدمات المقدمة من قبل مبادرة حياة كريمة؟.. تجهيز عرائس وتوفير فرص عمل

- تقديم سلات غذائية للأسر الفقيرة.

- توفير البطاطين والمفروشات لمواجهة برد الشتاء.

- مد وصلات مياه وصرف صحي.

- بناء أسقف ورفع كفاءة منازل.

- تدريب وتشغيل من خلال مشروعات متناهية الصغر.

- إطلاق قوافل طبية للخدمات الصحية.

- مشروعات لجمع القمامة وإعادة تدويرها.

- تنمية الطفولة.