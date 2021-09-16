«التموين»: معرض «أهلا مدارس» مستمر لنهاية سبتمبر بتخفيضات 30%

قال الدكتور أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بحضور الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، ورئيس جهاز حماية المستتهلك المهندس أيمن حسام الدين والمهندس إبراهيم العربي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، افتتح معرض «أهلا مدارس» بحضور 210 منتج غذائي، بتخفيضات تصل إلى 30%، وسط وجود نسبة من البضائع تصل إلى 75% مصنوعة من مصر، على مساحة 3000 متر مربع.

المعرض مفتوح إلى نهاية سبتمبر الجاري

وأضاف «كمال» في مداخلة عبر تطبيق «Zoom» مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، الأربعاء، أن المعرض يفتح أبوابه أمام الجمهور من 16 سبتمبر الجاري، إلى نهاية الشهر وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مع وجود بوابات دخول وبوابات خروج لمنع التكدس، ويجرى تكرار هذه المعرض في كل محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى وجود جزء كبيرفي المعرض خاص للمنتجات المدرسية، مع وجود جناح للشركات الغذائية، ومجمع الصناعي للقوات المسلحة الذي افتتحه الرئيس في أغسطس الماضي.

أسعار غير قابلة للمنافسة وتخفيضات تصل إلى 30%

وأوضح المتحدث باسم وزارة التموين، أن الأسعار ستكون غير قابلة للتنافس وسط تخفيضات تترواح من 25% إلى 30%، وسط تعاون بين وزارتي التموين والتجارة والصناعة، لافتا إلى أنه سيوجد خريطة سنوية لكل المعارض التي ستقام في مصر، من أجل إعطاء وقت للمنتجين لعرض منتجاتهم وتعريف المستهلكين بأوقات المعارض للشراء.