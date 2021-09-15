وزير التموين: منتجات معرض «أهلا مدارس» تباع بسعر الجملة

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بيع منتجات معرض «أهلا مدارس» للأسرة المصرية بسعر الجملة، وبتخفيض يصل إلى 30% عن الأدوات المكتبية والمدرسية التي تباع في الأسواق الخارجية.

وزير التموين يعقد مؤتمرا صحفيا من داخل معرض أهلا مدارس

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده وزير التموين، من داخل معرض «أهلا مدارس» المقام في أرض المعارض بمدينة نصر، وذلك عقب افتتاح المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء للمعرض، اليوم، الذي ينظم برعاية مجلس الوزراء، بالتعاون بين وزارة التموين واتحاد الغرف التجارية.

المعروض من المنتجات الجلدية بـ«أهلا مدارس» 100% صناعة مصرية

وقال الدكتور علي المصيلحي، إن معرض «أهلا مدارس»، زاد فيه هذا العام نسبة المعروض من المنتجات والأدوات المكتبية والمدرسية ذات التصنيع المحلي، مؤكدا أن معرض أهلا مدارس، يشهد هذا العام نسبة 80% من المنتجات المعروضة به صناعة مصرية.

وأكد الدكتور علي المصيلحي أن المعروض يشهد أيضا عرضا لمنتجات الملابس والجلود والشنط المدرسية، مؤكدا أن المعروض من المنتجات الجلدية به 100% صناعة مصرية.

وقال المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن هذه الدورة من المعرض، هي الخامسة لـ«أهلا مدارس»؛ موضحا أنه جرى تنظيم المعرض هذا العام، بتخصيص كل منتج في جناح خاص به.

حسام الدين: العام المقبل سيكون المعرض 100% منتج مصري

وأوضح حسام الدين؛ أنه جرى زيادة المتاح المحلي في المعروضات من المعرض؛ منوها بأن العام المقبل سيكون المعرض 100% منتج مصري؛ قائلا: «اصبحنا مصدرين لكثير من المنتجات المصرية، وهذا يعني أننا نسير على الطريق الصحيح».

وأضاف حسام الدين، أنه جرى توفير 30 قافلة، تحمل شعار «أهلا مدارس» ستجوب الشوارع والميادين والعديد من القرى والنجوع في كل المناطق التي يصعب على سكانها المجئ لمقر المعرض، موضحا أن جميع المحافظات أيضا ستشهد إقامة للمعرض كل على حدة.

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أنه جرى التجهيز للمعرض منذ شهر مايو الماضي، موضحا أنه يتم اختيار العارضين بمعايير مشددة، حيث يتم اختيارهم بناء على جودة المنتجات التي تباع للطلاب والأسر المصرية.

وتنظم وزارة التموين والتجارة الداخلية سنويا، معرض «أهلا مدارس» بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية، بهدف توفير كل احتياجات الطلاب والأسر من المستلزمات الدراسية والأدوات التي يحتاجها الطلاب خلال العام الدراسي، الذي من المقرر له الانطلاق يوم 9 أكتوبر المقبل، بناء على قرار وزير التربية والتعليم.

210 عارضين يشاركون في معرض أهلا مدارس

ويضم معرض «أهلا مدارس» هذا العام، عدد 210 عارضين تختلف منتجاتهم بين أدوات مكتبية من أقلام وكشاكيل ومستلزمات مدرسية وشنط وأحذية ومعلبات للأغذية المدرسية، كما يضم المعرض جناحا لبيع الكحول والمطهرات والكمامات للطلاب والأسر، ويقام المعرض على مساحة 3 آلاف متر مربع.

ويفتح معرض «أهلا مدارس» أبوابه للجمهور، بداية من غد الخميس الموافق 16 سبتمبر، وحتى نهاية شهر سبتمبر الجاري.