كل ماتريد معرفته عن العقارات غير الخاضعة للضريبة

ينتظر الممولين أو المكلفين شهر ديسمبر المقبل، لسداد القسط الثاني من الضريبة العقارية عن الوحدات المتخذة للعمل الإداري والتجاري، على غرار العيادات ومكاتب الهندسة والمحاماة ومكاتب التجارة والاستيراد والتصدير.

كيفية سداد قيمة الضريبة العقارية

وبحسب الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب العقارية على الإنترنت يجرى سداد قيمة الضريبة العقارية على قسطين الأول في يونيو، بينما القسط الثاني في نهاية ديسمبر من كل عام، لذا تستعرض «الوطن» في السطور التالية، أبرز المعلومات التي يبحث عنها المواطنين أو الممولين أو المكلفين:

- المكلف بأداء الضريبة هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري، الذي له الحق في ملكية العقار أو الانتفاع به أو استغلاله، أما المستأجر فلا يعد - مكلفا بأداء الضريبة - وإنما يعد متضامنا مع المكلف في سداد الضريبة في حدود الأجرة المستحقة عليه.

العقارات التي تسري عليها الضريبة العقارية

تسري هذه الضريبة على كافة العقارات المبنية المقامة على أرض مصر، عدا غير الخاضعة للضريبة، سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسه وسواء كانت تامة ومشغولة، أو تامة وغير مشغولة، أو مشغولة على غير إتمام، ويعنى هذا أن كافة المباني القائمة حاليًا خاضعة للضريبة سواء كانت فيلات مبنية أو عمارات أو عوامات أو شاليهات، أيا كان موقعها الجغرافي.

وتفرض الضريبة أيضًا على الأراضي الفضاء المستغلة جراجات ـ مشاتل ـ مؤجرة وغيرها، على أن ترفع الضريبة إذا أصبحت الأراضي الفضاء غير مستغلة.

العقارات التي لا تخضع للضريبة العقارية

- العقارات المبنية المملوكة للدولـة والمخصصـة لغرض نفـع عـام، وكذا العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة، على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية والأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية، أو لتعليم الدين والعقارات المبنية التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة، وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلي بواسطة الجهات التي نزعت ملكيتها، والأحواش ومباني الجبانات، كما تعد المباني تحت الإنشاء غير خاضعة للضريبة.

سعر الضريبة وطريقة احتسابها

سعر الضريبة موحد 10% من القيمة الإيجارية السنوية بعد خصم 30% مصاريف للسكني، 32% لغير السكني مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما فيها مصاريف الصيانة.