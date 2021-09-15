اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي

أصدر خالد العناني وزير السياحة والآثار، قرارا باعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، الصادر به قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 279 لسنة 2021، باعتماد جدول الوظائف التخصصية بالهيئة فيما يخص الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية.

وتضمن الهيكل التنظيمي ثلاث إدارات مركزية بالمستوى الوظيفي العالي وهي: الإدارة المركزية للتسويق السياحي، الإدارة المركزية لمكاتب السياحة، والإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية.

استحداث 12 إدارة عامة بالهيكل التنظيمي لهيئة التنشيط السياحي

كما تضمن الهيكل استحداث 12 إدارة عامة، بالإضافة إلى إدارة إشرافية واحدة، على النحو التالي: الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية، الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، الإدارة العامة لمكتب الرئيس التنفيذي، الإدارة العامة للترويج السياحي، الإدارة العامة للمعارض والفعاليات السياحية، الإدارة العامة للتوعية السياحية، الإدارة العامة للمكاتب الخارجية، الإدارة العامة للمكاتب الداخلية، الإدارة العامة للعلاقات السياحية، الإدارة العامة للشؤون المالية، الإدارة العامة للشؤون الإدارية، الإدارة العامة للموارد البشرية، إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي.