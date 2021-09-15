مدحت صالح: عملت نجارا قبل الغناء.. وأمتلك معرضين للموبيليا «فيديو»

كشف المطرب مدحت صالح، أن والده أجبره وهو صغير على العمل بالنجارة، وتعلم تلك الصنعة، موضحا أنه حتى الآن، عدد كبير من أفراد عائلته يعملون بهذه الصنعة، كما أنه يتملك بشكل شخصي حاليا معرضين للموبيليا، بالإضافة إلى أن شقيقته تعمل بهذا المجال بشكل موسع.

وقال «صالح»، خلال استضافته ببرنامج «سهرانين»، المذاع على شاشة ON، ويقدمه الفنان أمير كرارة، إن والده كان دائم الحديث عن جد أمير كرارة، كونه يعمل بنفس المجال، وهنا تدخل أمير كرارة في الحديث، كاشفا أن جده الفنان الراحل محمود شكوكو، كان يمتلك ورشة نجارة.

مدحت صالح: «أبويا كان في الصيف دايما يحب يخلينا نشتغل في ورشة النجارة»

وأضاف المطرب: «أبويا كان في الصيف دايما، بيحب بدل ما نروح في أي توجه، ننزل ورشة النجارة نشتغل فيها ونتعلم، وكنا بنقضي الصيف كدا دايما، وكنت بعمل الحاجات اللي أبويا بيقولي عليها واللي أقدر أعملها».

مدحت صالح: ما زالت أحب الخشب لدرجة العشق

وأشار إلى أنه ما زال يحب الخشب والموبيليا ويعشق هذا العالم بشكل كبير، كاشفا أن والده كان لا يعطيه مرتب مقابل هذا العمل، كان فقط يزيد بعض الشيء على مصروفه اليومي الذي يتحصل عليه.

مدحت صالح: «عشت فترة طويلة مع النجارين وكنت بحاول اتعلم منهم»

وتابع: «عشت فترة طويلة مع عالم الخشب والموبيليا، وكل الصانيعية بتوعه من استورجية ونجارين والأومجية، وكل الصنيعية دول اشتغلت معاهم شوية حلوين وحاولت أتعلم منهم».

مدحت مصالح يمتلك مسيرة طويلة من الأعمال الغنائية، قدم خلالها مئات الأغنيات التي حققت نجاح كبير، كما أنه له العديد من تجارب التمثيل سواء على مستوى السينما أو الدراما أو المسرح، كان أبرزهم مسرحية «حزمني يا»، رفقة الفنانين حسن حسني ومحمد هنيدي وشريف منير والراقصة الاستعراضية فيفي عبده.