هاني شاكر ومدحت صالح في ضيافة برنامج «سهرانين»

يحل الفنان هاني شاكر والفنان مدحت صالح، ضيفين على برنامج «سهرانين»، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON، يومي الأربعاء والخميس المقبلين، في تمام الساعة التاسعة مساء.

يتحدث النجمان خلال اللقاء، عن مسيرتهما الفنية الممتدة لأكثر من 20 عاما، وكواليس أبرز الأغنيات التي قدّماها، فضلا عن علاقتهما ببعضهما وبالزملاء في الوسط الفني، وكذلك المواقف الطريفة التي جمعتهما في كواليس الأعمال الفنية المختلفة.

يبث برنامج «سهرانين»، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة، في موسمه الجديد، على قناة ON، يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع، في تمام الساعة التاسعة مساء.

حفلات مدحت صالح

وكان آخر ظهور لمدحت صالح في حفل مهرجان القلعة، الذي أقيم منذ أسبوعين بقلعة صلاح الدين الأيوبي، وغنى مدحت صالح في الحفل، العديد من أغنياته منها «المليونيرات»، «كوكب تاني»، بالإضافة إلى أغانيه الجديدة مع الشاعر تامر حسين، وقال في الحفل وقتها مازحا مع الجمهور: «بحبكم أكتر ما هاني شاكر بيحبكم».

هاني شاكر وأزمات النقابة

أما عن هاني شاكر، فعقد أكثر من اجتماع في الفترة الأخيرة مع أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية، لحل عدة أزمات، أبرزها الألفاظ الخارجة لحسن شاكوش ورضا البحراوي، والتي انتهت بإلغاء تصاريح حسن شاكوش السنوية، ووقفه لمدة شهرين عن الغناء، مع إلزامه بدفع مصاريف فرقته.

بالإضافة إلى قرار هاني شاكر بمنع الغناء بفلاشة، والالتزام بوجود فرقة موسيقية، ومن المشاكل الأخرى التي واجهت النقابة الأيام الماضية، كانت بخصوص الخلاف بين نقابة المهن الموسيقية وجمعية المؤلفين والملحنين، بسبب فرض الأخيرة رسوم على الموسيقيين، من أجل الغناء، وأيد موقف الجمعية الشاعر جمال بخيت، بينما واجه القرار من النقابة بالرفض التام، وعقد أكثر من اجتماع لحل الأمر كان آخرهم مساء أمس.