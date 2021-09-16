بورصة الدواجن اليوم الخميس 16-9-2021 في مصر

شهدت بورصة الدواجن حالة من الاستقرار النسبي في الأسواق المحلية، إذ لم تتغير الأسعار منذ ما يقرب من شهرين، وفق بيانات شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وأرجعت الشعبة أسباب استقرار الأسعار إلى توافر المعروض بكميات تناسب احتياجات المواطنين، فضلا عن انخفاض أسعار العلف.

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها جريدة «الوطن»، واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية التي تقدمها للمتابعين والقراء على مدار اليوم، تستعرض بورصة الدواجن في السوق المحلية، اليوم الخميس الموافق 16 سبتمبر الحالي.

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

«شهدت أسعار الدواجن البلدي استقرارًا عند سعر تراوح بين 36 و37 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 43 جنيهًا، كما سجلت أسعار الدواجن البيضاء هي الأخرى استقرارًا في المزرعة اليوم الخميس، عند سعر تراوح بين 24 و25 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 28 جنيهًا»، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، لـ«الوطن».

واستكمل رئيس الشعبة، أن سعر كرتونة البيض الأبيض بالمزرعة، وصلت إلى نحو 41 جنيهًا اليوم الخميس، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 45 و46 جنيهًا، فيما وصلت كرتونة البيض الأحمر إلى نحو 43 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا، أما البيض البلدي فيباع في المزرعة بسعر 45 جنيهًا، لتصل الكرتونة إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 50 و52 جنيهًا.

بورصة الدواجن العمومية اليوم

كما أجرت «الوطن» جوله مساء اليوم الخميس في السوق المحلية وعدد من المحال التجارية، لرصد أسعار الدواجن ومشتقاتها والتي جاءت على النحو التالي:

- وصل سعر الكيلو جرام من أجنحة الدواجن البيضاء، اليوم، إلى نحو 23 جنيهًا.

- وسعر كيلو الدواجن البلدي، اليوم الخميس، نحو 36 جنيهًا.

- وسجل سعر كيلو البانيه اليوم، نحو 70 جنيهًا.

- كما ووصل سعر الكيلو جرام من الشيش طاووك اليوم، إلى نحو 52 جنيهًا.

- أما سعر الكيلو جرام من البط، فوصل اليوم، إلى 37 جنيهًا.

- وشهد سعر الكيلو جرام من الدبابيس استقرارًا اليوم، عند 39.5 جنيه.

- وصل سعر الكيلو جرام من الشيش طاووك المتبل اليوم، إلى نحو 55 جنيهًا.

- وجاء سعر الكيلو جرام من الوراك اليوم، إلى نحو 29 جنيهًا.

- وأخيرا بلغ سعر الدجاجة الكاملة اليوم، نحو 36 جنيهًا.