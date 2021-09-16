أسعار الدواجن اليوم الخميس 16-9-2021 في مصر

تشهد أسعار الدواجن اليوم، حالة من الاستقرار، الأمر الذي أرجعه الخبراء إلى توافر المعروض من الطيور بالسوق المصرية، وانخفاض أسعار العلف، وفقا لتصريحات عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وفي إطار الخدمات التي تقدمها جريدة «الوطن»، تستعرض استمرارًا لسلسلة الخدمات اليومية التي تقدمها للمتابعين والقراء، أسعار الدواجن اليوم الخميس الموافق 16 سبتمبر الحالي، بالأسواق المصرية.

أسعار الدواجن البيضاء

وقال عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «إن سعر الكيلوجرام من الدجاج البلدي سجل اليوم في المزرعة بين 36 و37 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر 43 جنيهًا، كما شهد الكيلو جرام من الدواجن البيضاء استقرارًا بالمزرعة عند سعر تراوح بين 24 و25 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر 28 جنيهًا».

سعر كرتونة البيض

فيما وصل سعر كرتونة البيض اليوم الخميس، في المزرعة إلى 41 جنيهًا بينما تصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 45 و46 جنيهًا، ووصل سعر البيض الأحمر إلى نحو 43 جنيهًا لتصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا.

أما عن سعر كرتونة البيض البلدي في المزرعة فوصل إلى 45 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 50 و52 جنيهًا.

أسعار الحمام اليوم

وعن أسعار الحمام اليوم الخميس، فوصل سعر الجوز من الحمام إلى 50 جنيهًا في المزرعة، ليصل إلى المستهلك بسعر 52 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وتأرجح سعر الكتكوت في المزارع اليوم الخميس، ما بين 7 إلى 9 جنيهات، كما وصل سعر الكتكوت الرومي فرنساوي أبيض فرز أول ممتاز، عمر يوم، إلى نحو 65 جنيهًا، وبلغ سعر البط المسكوفي عمر 17 يومًا، فرز أول ممتاز، نحو 40 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

وكشف رئيس الغرفة، عن أن سعر البط البدي بلغ نحو 36 جنيهًا في المزرعة، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 43 و44 جنيهًا، فيما وصل سعر البط البيكني الأبيض إلى 24 جنيهًا في المزرعة، ليصل إلى المستهلك بسعر 32 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

وسجل سعر بيع الرومي اليوم الخميس، في المزرعة إلى نحو 38 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر يصل إلى 48 جنيهًا.

أسعار السمان اليوم

ووفق عبدالعزيز السيد، يختلف سعر السمّان حسب الحجم، إذ يمكن أن يصل سعر الجوز من السمان إلى 25 جنيهًا أو 32 جنيهًا، كما يمكن أن يصل سعر الـ4 قطع من السمان إلى سعر 25 جنيهًا، وذلك حسب حجم ووزن الطبق.