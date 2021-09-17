«المركزي» يطرح أذون وسندات خزانة بـ46 مليار جنيه الأسبوع المقبل

يطرح البنك المركزي المصري، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 21 سبتمبر الحالي، أذون وسندات خزانة ذات آجال متعددة، بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 46 مليار جنيه.

ووفقاً لبيانات البنك المركزي المصري على موقعه على الإنترنت أعلن عن نيته طرح أذون خزانة آجال متعددة تتنوع بين أذون 91 يوما وأذون 182 يوما وأذون 273 يوما وأذون 364 يوما، بإجمالي 32 مليار جنيه، بينما يطرح سندات خزانة آجال عامين و3 و5 و10و15 عاما بقيمة إجمالية تصل إلى 14 مليار جنيه.

طرح أذون خزانة بـ 14.5 مليار جنيه

وبالنسبة لأذون الخزانة أكد البنك المركزي على طرح أذون خزانة اجل 91 يوم بقيمة 6.5 مليارات جنيه بينما يطرح أذون خزانة أجل 182 يوم بقيمة 6 مليارات جنيه في حين يطرح أذون خزانة أجل 273 يوم بقيمة 5 مليارات جنيه وأخيرا يطرح أذون خزانة أجل 364 يوم بقيمة 14.5 مليار جنيه.

«المركزي» يطرح سندات خزانة صفرية الكوبون

أما سندات الخزانة، فقد أشار البنك المركزي المصري، إلى طرح سندات خزانة صفرية الكوبون (بدون عائد) آجل عامين بقيمة ملياري جنيه، بينما يطرح سندات خزانة أجل عامين بعائد بقيمة 7 مليارات جنيه، في الوقت الذي سيطرح فيه سندات خزانة أجل 5 سنوات بقيمة 2.5 مليار جنيه، علاوة على طرح سندات خزانة أجل 10 سنوات بقيمة 1.5 مليار جنيه، وأخيراً طرح سندات خزانة آجل 15 عاما بقيمة مليار جنيه فقط.

وفي تعليقه الأسبوعي على الأحداث العالمية والمحلية خلال الفترة من 3-10 سبتمبر الحالي، أكد البنك المركزي على أن متوسط عوائد عطاءات أذون وسندات الخزانة الحكومية في السوق الأولي بلغت نحو 13% خلال 12 شهرا، في الوقت الذي تسجل فيه 12.69% خلال فترة الـ 6 أشهر، بينما تنخفض في خلال 3 شهور إلى 12.48%.