عصام السقا: «القلب الأخضر يعبر عن الطيبة والحنية»

قال الفنان عصام السقا، أحد أبطال مسلسل «بيت عز»، تعليقًا على مسألة «القلب الأخضر»، التي أثارت جدلًا الأيام الماضية، بعد عرض المسلسل «إن القلب الأخضر يعبر عن الطيبة والحنية، وأنا نفسي مكنتش أعرف الموضوع ده، لكن اكتشفت إن كل لون بيعبر عن حاجة، وكل حاجة وليها معنى، والابيض يعني القلب الأبيض، والأخضر يشير للخير والازدهار، والأحمر يشير للحب».

رسائل سلبية من المشاهدين ضد شخصية هيثم

وأضاف «السقا»، في لقاء مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، اليوم الأربعاء، أن بعض المشاهدين أرسلوا له رسائل سلبية، وإحدى الفتيات قالت له إنها كانت ستُخطب لشخص اسمه «هيثم»، وصلت صلاة استخارة، وبعدها فتحت التلفاز فوجدت شخصيته الشريرة في المسلسل، واسمه «هيثم» أيضًا فاعتبرت ذلك إشارة من الله ورفضت العريس، وهناك مشاهد آخر أرسل له رسالة قال فيها: «منك لله أنا اسمي هيثم زي اسمك في المسلسل، ومراتي بقت تشك فيا».

سهر الصايغ: «الخالة» الشريرة موجودة في الكثير من البيوت

من جانبها قالت الفنانة سهر الصايغ، إن قصة المسلسل لها الكثير من الأبعاد غير التحرش، وهو يناقش قضايا المصريين الموجودة في كل البيوت المصرية، وهناك خط أساسي في حدوتة المسلسل وهو «الفقد»، حيث يفقد الأبطال شخصية الأم منذ بداية المسلسل، وبعدها يظهر تأثير ذلك، لافتة إلى أن «الفقد» موجود في كل منزل مصري، إضافة إلى قضايا الجيران وعلاقتهم ببعضهم، موضحة أن شخصية «الخالة» الشريرة موجودة في الكثير من البيوت أيضًا.

ردود فعل المشاهدين

وأوضحت «الصايغ»، في لقاء مع نفس البرنامج، أنها كانت تتابع ردود الأفعال على «السوشيال ميديا»، والشارع، وكانت سعيدة بها، ولكن بعض الرسائل كانت موجعة جدًا، لأن بعض الناس قالت «أنتوا قلبتوا علينا المواجع».

وكشف أحمد يسري مخرج العمل، أن قصة المسلسل بها الكثير من التفاصيل، وكان يرغب في عرضه بشكل سينمائي أكثر، لافتًا إلى أن القصص في لاعمل كلها حقيقية، ولم يضطروا لإعادة الكثير من المشاهد للممثلين لأنهم أحبوا العمل وركزوا فيه جدًا بدءًا من «البروفات».