من الشاشة إلى العناية.. أزمات صحية عانى منها نجوم الفن

عانى الكثيرون من النجوم بالوسط الفني في مصر، أزمات صحية عديدة مما أثار الخوف والقلق في نفوس محبيهم ومتابعيهم، ليكون آخر هؤلاء النجوم هو الشاعر أمير طعيمه، الذي عانى من أزمة صحية خلال الفترة الماضية.

في هذا الصدد، يستعرض «الوطن»، أسماء أبرز النجوم الذين عانوا أزمات صحية خلال الفترة الماضية، على النحو التالي:

أمير طعيمة

أعلن الشاعر الغنائي أمير طعيمه، تعافيه بعد مروره بأزمة صحية، وذلك من خلال حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: «عايز أشكر كل أصدقائي وكل الناس اللي ما اعرفهمش شخصيا علي سؤالكم عني..كانوا كام يوم صعبين بس بقيت أفضل برحمة ربنا ومن بعده دعواتكم وتمنياتكم الطيبة».

وأضاف الشاعر الغنائي: «بعتذر عن الرسايل اللي ما ردتش عليها لأن فعلا كانت طاقتي صفر الكام يوم اللي فاتوا».

وتوجه طعيمه بالشكر لزوجته، قائلا: «شكرا يا حبيبتي علي كل حاجة وعلى كل اللي اتحملتيه، و انا عارف انه ما كانش وقته خالص مع دخول المدارس بس مش بإيدي بقي».

يذكر أن طعيمه قد مر بأزمة مؤخرًا، حيث أعلنت زوجته تعرضه لوعكة صحية حادة، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مطالبة جمهوره بالدعاء له بالشفاء العاجل.

شريف إدريس

بدوره، كشف الفنان شريف إدريس تطورات حالته الصحية، بعد إصابته بفيروس «كورونا»، مؤخرًا، قائلا: «صباحكم خير، الأصدقاء اللي بيحاولو يتطمنوا عليّ، طبعًا الحمد لله على كل شئ، ألم شديد مستمر في كل حتة في جسمي، مفيش ريحة لأي حاجة»، مضيفًا: «عدم إتزان ودوخة ومش قادر أقف، جلد ضهري حرقان، وجع في مقلة العين، أدوية تقيلة بتخليني نايم كتير، وطبعًا الألم النفسي الأكبر إني مش قادر أحضن ولادي ولا أتعايش معاهم»، كما طلب من متابعيه ضرورة الدعاء له لتخطي هذه الأزمة.

كما أكد أنه لا يعرف إذا كان الوضع لديه مطمئنًا أم لا، قائلا: «أآنا بقالي يومين مش فاهم انا كويس ولا مش كويس.. بس ولادي ابتدو يسخنوا واحد ورا التاني وده معيشني في رعب.. يارب ولادي يارب».

وقبل هذا المنشور، كان شريف ادريس قد طمأن جمهوره على حالته الصحية قائلا: «الحمد لله النهاردة فيه شوية تحسن في حالتي».

كما سبق وأعلن شريف بعد إصابته بكورونا، قلقه على أطفاله، خوفًا من انتقال هذا الفيروس لهم، قائلا: «هو أنا لو عايز أطمن على أولادي، المفروض يحصل إيه؟ هما الأطفال بيتعملهم مسحة؟».

وأشار شريف إدريس في حديثه عن الأعراض التي يتعرض لها قائلا: «مفيش ريحة لأي حاجة، عدم اتزان ودوخة ومش قادر أقف، جلد ضهري حرقان، وجع في مقلة العين، أدوية تقيلة بتخليني نايم كتير».

شريف دسوقي

أعلن الفنان شريف دسوقي، خلال الفترة الماضية، بتر ساقه في دهشة متابعيه، إثر إجرائه عملية جراحية بسبب معاناته مع مرض السكرى، إذ ساءت حالت واضطر الأطباء إلى بتر قدمه.

وخرج بعدها ليطمئن متابعيه بعد هذه الأزمة عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: «قدر الله وما شاء فعل الحمد الله على كل شيء».

كما كشف شريف دسوقي، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن مطالبة طبيبه المعالج له بالابتعاد عن الأماكن شديدة الحرارة، قائلا: «طالبني بالوجود في الأماكن المكيفة، وعدم تعريض قدمي للحرارة الشديدة»، مضيفًا: أن الجرح في مرحلة بدأ في الالتئام بشكل تدريجي، ومن المقرر التئامه بشكل نهائي في خلال أسبوع أو 10 أيام.