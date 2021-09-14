شريف دسوقي: الطبيب نصحني بالابتعاد عن الحر.. والجرح يلتئم خلال 10 أيام

كشف الفنان شريف دسوقي عن مطالبة طبيبه المعالج له بالابتعاد عن الأماكن شديدة الحرارة، لعدم الإضرار بجرح قدمه المبتورة الذي تسبب في توقف تدريباته على الطرف الصناعي لمدة 10 أيام كاملة.

وقال «دسوقي» في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إن طبيبه طالبه بالوجود في الأماكن المكيفة، وعدم تعريض قدمه للحرارة الشديدة، مضيفا أن الجرح بدأ في الالتئام بشكل تدريجي، ومن المقرر التئامه بشكل نهائي خلال أسبوع أو 10 أيام على الأكثر، وفقاً لكلام الطبيب معه.

شريف دسوقي يواصل عروض «ياما في الجراب يا حاوي»

وأشار إلى أنه يستكمل عروض مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي» يومي الخميس والجمعة المقبلين علي مسرح «كايرو شو» بمنطقة التجمع، مؤكدًا أن جرح قدمه لن يمنعه من أداء دوره بالمسرحية الذي أبدى اعتزازه الشديد به.

وتدور أحداث مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي» في أجواء ألف وليلة وليلة، وهي من من بطولة يحيي الفخراني، إياد نصار، محمد الشرنوبي، كارمن سليمان، لبني ونس، سماء إبراهيم، ناصر سيف، رضا إدريس وكوكبة من النجوم، من إخراج مجدي الهواري.

فيلم «الإنس والنمس»

وعلي الجانب الآخر، أكد شريف دسوقي أن ردود الفعل إزاء دوره في فيلم «الإنس والنمس» ما زالت تتوالي عليه رغم طرح الفيلم بالسينمات قبل أسابيع عدة، مشدداً علي أن تعاونه مع المخرج الكبير شريف عرفة أسعده بشدة، حيث وصفه بـ«الأستاذ» الذي تعلم منه الكثير طيلة فترة التصوير.

فيلم «الإنس والنمس» تدور أحداثه في أجواء من الرعب الممزوجة بالفانتازيا والكوميديا، ومن بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، صابرين، عمرو عبدالجليل، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، سليمان عيد، دنيا ماهر وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم صلاح عبدالله ومحمد جمعة، سيناريو وحوار شريف عرفة وكريم حسن بشير.