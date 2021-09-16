هرب من أسيوط للقاهرة.. مقتل صاحب مخبر بالسلام: «صعيدي وعليه تار»

أنهى مجهولان يستقلان دراجة نارية، أمس الأربعاء، حياة صاحب مخبز في دائرة قسم أول السلام، بإطلاق وابل من الأعيرة النارية صوبه، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي؛ لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، كما كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

بداية الواقعة

وتلقى مأمور قسم شرطة السلام أول، بلاغًا بمقتل صاحب مخبز بدائرة قسم الشرطة، وبانتقال رجال المباحث إلى موقع البلاغ، تبين العثور على جثة المجني عليه «حمدي.ع.م»، 46 سنة صاحب مخبز، وسط بركة من الدماء أمام المخبز الخاص به في منطقة اسبيكو بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبالفحص تبين أنه مصاب بعده طلقات نارية في الصدر والبطن والرأس، وتم إخطار النيابة العامة، التي أمرت بالتشريح.

التحريات: عليه تار

وكشفت التحريات التي باشرها ضباط مباحث السلام، أن المجني عليه من محافظة أسيوط وترك بلدته وسافر إلى القاهرة للهروب من الثأر، واستقر في المنطقة التي شهدت الواقعة، وقام بإنشاء مخبز له منذ عدة سنوات.

وأضافت التحريات أنه أثناء تواجده أمام المخبز الخاص به، قام شخصان يستقلان دراجة نارية بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاهه، فسقط في الحال ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

فريق بحث لضبط المتهمين

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من ضباط مباحث قسم شرطة أول السلام بالتنسيق مع ضباط الأمن العام، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة لتفريغها لكشف هوية منفذي الواقعة تمهيدا لضبطهما.

كما تم التنسيق مع ضباط مديرية أمن أسيوط لمعرفة العائلة صاحبة الثأر لدى المجني عليه؛ تمهيدا لضبط منفذي الواقعة في حاله عودتهما إلى محافظة أسيوط للاختباء من مطارده الشرطة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ولا تزال التحقيقات مستمرة.