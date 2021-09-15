السيسي: بدأت مبكرا في القراءة ونفسي أشوف بلدي أحسن حاجة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه كإنسان بدأ مبكرًا في القراءة، وكان يقرأ للكاتب والمفكر الكبير حسنين هيكل، وموسى صبري، وكل من كتبوا عن مصر، وتابع أيضا أحداث 1967، وغيرها من الأحداث التي أثرت في مصر.

السيسي: درست أوضاع مصر في كل الاتجاهات

وأوضح الرئيس في مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني: «أنا بدأت أدرس ليه أوضاعنا كدة في كل الاتجاهات، وكانت دراسة موضوعية دون مزايدات، أو انحياز وشكلت فهمًا عميقًا وواسعًا عن واقعنا في مصر في كل حتة، بدءً من الإنسان، وانتهاءً بكل ما يتصل به من عمل وتعليم وثقافة، وحتى الإشكاليات المرتبطة بالدين».

وأضاف السيسي، أن «هذه الدراسة سببها حبي لأهلي وبلدي، ونفسي أشوف بلدي أحسن حاجة في الدنيا، وأي إنسان في الدنيا، طبيعي يحب بلده وعايزها أحسن حاجة، لكن المهم بقى أنت بتحبها بالكلام! ولا مستعد تعمل عشانها حاجة».