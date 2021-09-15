السيسي يستجيب لـ«حدادة المنصورة» بوسي سعد: «عينيا ليكي»

استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمناشدة السيدة بوسي سعد، من المنصورة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة»، مع الإعلامي يوسف الحسيني، على شاشة «القناة الأولى».

وكانت «بوسي» قد ذكرت في تقرير، أنها تعمل في مهنة الحدادة منذ 7 سنوات، ولديها 4 أولاد: «أبويا كان راجل كويس، وكان عنده 11 بنت، جوز 10 وساب لي واحدة، أنا اللي جوزتها».

حدادة المنصورة: نفسي في ورشة.. مش عاوزة أشتغل عند حد

وتابعت: «أبويا كان معتبرنا زي أصحابه، وماكانش عاوزني أشتغل عند حد، أنا بجيب حديد وأقطعه، نفسي في ورشة، مش عاوزة أشتغل عند حد».

وعلق الرئيس السيسي على طلب السيدة بتوفير ورشة لها، قائلًا: «عينيا ليكي».