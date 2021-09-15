حجازي: بيان مجلس الأمن بخصوص سد إثيوبيا انتصار للدبلوماسية المصرية

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن بيان الرئاسي لمجلس الأمن بشأن أزمة السد الإثيوبي بمثابة إجماع دولي، على أهمية استئناف مفاوضات السد الإثيوبي بوساطة أفريقية بوقت محدد، موضحًا أن صدور البيان الرئاسي لمجلس الأمن يحمل في طياته مسعى صادق بالتأكيد على أن هناك إجماع دولي على خطورة ملف السد، فالبيان في حد ذاته انتصار للدبلوماسية المصرية والعربية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد».

بيان مجلس الأمن جاء متسقًا مع المطالب المصرية السودانية

وأضاف «حجازي»، أن بيان مجلس الأمن جاء متسقًا مع المطالب المصرية السودانية العادلة لحل أزمة السد وإعلاءً لمبادئ 2015، إذ يرى المراقبين والمشاركين الدوليين سيكون لهم دورا فعالًا في أزمة السد، مؤكدا أن مجلس الأمن دعا لإنجاز اتفاق قانوني ملزم ومقبول بشأن السد الإثيوبي، كما أن بيان مجلس الأمن جاء بعبارة الإلزام لإثيوبيا بضرورة عمل اتفاق قانوني لحل الأزمة، مشددا على المجتمع الدولي يراقب ويسعى إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن السد الإثيوبي، فمجلس الأمن لن يسمح لإثيوبيا بفرض سياسة الأمر الواقع في أزمة السد الإثيوبي.

مصر لن تقبل أن تتحكم إثيوبيا في مصيرها من خلال السد

وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مصر لن تقبل أن تتحكم إثيوبيا في مصيرها من خلال السد، معتبرًا بيان مجلس الأمن بشأن أزمة السد الإثيوبي سابقة لم تحدث في تاريخ الأمم المتحدة، مضيفا أنه رغم أنه ليس ملزما لكنه بمثابة الضغط على أديس أبابا مع التهديد بإمكانية استخدام إجراءات أخرى حال عدم تنفيذ إثيوبيا، فمصر أمام مشهد تفاوضي في أزمة السد الإثيوبي بمعايير دولية، مضيفا مضيفا أن الرئيس السيسي صاحب رؤية وقادر على إدارة ملف أزمة سد الإثيوبي.

الدولة المصرية لديها سياسة خارجية واعية

كما علق على على استقبال مصر على مدار اليومين الأخريين مسؤولين عرب لا سيما عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي والمشير خليفة حفتر ورئيس الوزراء الليبي فضلا عن رئيس مجلس النواب العراقي، موضحًا أن استقرار مصر سياسيا واقتصاديا يساهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي، كما أن الدولة المصرية لديها سياسة خارجية واعية، مضيفا أنها ساهمت بحقن الدماء في ليبيا، ومصر تدرك أهمية خروج المرتزقة وقوات أحنبية المرفوض وجودها في ليبيا لتحقيق الاستقرار.

عودة السفير القطري

وفيما يتعلق باعتماد حركة السفراء لا سيما عودة السفير القطري، قال إنه مؤشر جيد لعودة العلاقات المصرية القطرية، مؤكدًا أن عودة السفير القطري بمثابة فتح صفحة جديدة مبنية على الاحترام والإخوة، معربا عن أمله أنه تستغل الدوحة قدرتها التنموية والاقتصادية في تحقيق التكامل مع الأشقاء العرب بعيدا عن المشاحنات.