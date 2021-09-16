رسوم الدخول 50 جنيهًا.. شاطئ الفيروز بالغردقة للعائلات فقط

يقع شاطئ الفيروز في منتصف شارع شيراتون السياحي وسط مدينة الغردقة، وهو أحد الشواطئ العامة ويتبع محافظة البحر الأحمر، ويقتصر الدخول فيه على العائلات فقط، ويضم ملاهي وكافتيريا ومطعمًا للمأكولات الخفيفة.

شاطئ الفيروز قريب من الخدمات العامة

يمتاز شاطئ الفيروز بموقعه الفريد في شارع شيراتون وسط مدينة الغردقة، ويقع بالقرب من ممشى شيري السياحي، وممشى فلفلة وقريب من المطاعم والكافيهات والكافتريات السياحية والبازارات والمولات الشهيرة والبنوك التجارية.

كيف تصل إلى شاطئ الفيروز

يمكنك أن تطلب «تاكسي» وتطلب منه أن يوصلك إلى شاطئ الفيروز بشارع شيراتون السياحي بالغردقة، أو تستقل «سيرفيس» خط الدهار شارع شيراتون، كما تبلغ رسوم دخول الشاطئ 50 جنيهًا للفرد، بحسب إدارة الشواطئ بمحافظة البحر الأحمر.

أربعة شواطئ عامة بالغردقة

تضم الغردقة 4 شواطئ عامة أكبرها على الإطلاق، شاطئ النادي الاجتماعي، بالإضافة إلى شاطئ الفيروز في منتصف شارع شيراتون، وشاطي باباس بجوار مارينا السياحي، وشاطي رقم 9 جنوب مدينة الغردقة آخر طريق القرى السياحية.

شواطئ الفنادق والمنتجعات السياحية تقتصر على النزلاء

تمتد شواطئ الغردقة بطول 40 كيلوا متر على طول الساحل بداية من منتجعات الجونة ومنطقة هاواي شمالا وحتى مناطق سهل حشيش ومكادي بيتش جنوبا، وتضم عددًا من الشواطئ الخاصة بالفنادق.

وحسب تعليمات غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، يقتصر دخول الشواطئ بالفنادق على نزلاء الفنادق فقط.