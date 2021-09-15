السيسي يشجع الشباب على العمل: «تعالوا نحب مصر صح»

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بنموذج السيدة بوسي سعد، أول حدادة في المنصورة، التي تشقى من أجل الإنفاق على أشقائها وأبنائها: «بتعمل كده عشان توفر لهم مطالبهم، وبترعى أبناءها، وهي مش كبيرة في السن عشان تقوم بالحمل ده كله، لو احنا بنحب بلدنا هل مستعدين نشقى عشانها؟».

الرئيس: لو 6 ملايين اشتغلوا صح عشان البلد ممكن توصل لحد فين؟

وأضاف «السيسي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة»، الذي يُعرض عبر «التليفزيون المصري»، مع الإعلامي يوسف الحسيني: «عندنا 65 مليون شخص تحت سن الـ45 سنة، لو 10% فقط منهم بيحبوا البلد بجد، ومستعدين يعملوا بجد، هيبقوا 6 ملايين، لو هيعملوا بقسوة على نفسهم لأجل خاطر البلد، تفتكر البلد رايحة لفين؟».

وتابع الرئيس السيسي: «تفتكر رد الفعل على البلد ده هيبقى إيه لو 6 ملايين عملوا بقسوة على نفسهم لأجل خاطر البلد، تعالوا نحب البلد صح، تعالوا ندي البلد صح».