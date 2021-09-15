السيسي: أهل الشرائع والعلماء خايفين من إيه؟.. الدين مش هيضيع

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة إلى علماء الدين، بشأن تجديد الخطاب الديني، موضحًا: «أهل الشرائع والعلماء خايفين من إيه! الدين مش هيضيع، ده ربنا نزل رسل وكتب وحافظها لغاية يوم القيامة، ولو إحنا لم نخف وتصدينا للقضايا، وأصبنا فلينا أجرين، وإن أخطأنا فلينا أجر واحد، يا ترى كعلماء دين مستعدين لكدة ولا لا؟».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، اليوم الأربعاء: أن الأوائل كانوا يدرسون الدين ضمن باقي العلوم الأخرى، وكانت قدرتهم على الاستنباط تتسق مع الواقع، ولكن الدين حاليًا أحكام ندرسها فقط دون أن تكون الأمور الإنسانية والحياتية داخلة في بنائنا الفكري وبالتالي قد تصطدم دون أن نقصد.