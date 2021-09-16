السيسي: المصريون كانوا أكثر خوفا على بلدهم.. وده نجانا من مسار بلاد أخرى

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يجب العمل على بناء الوعي، «يعني عاوز أقولك برضو فيه جزء مبذلناش جهد فيه أوي وده كانت نتيجة الحالة المصرية، المصريين كانوا أكثر خوفًا على بلدهم، وأكثر يقظة على بلدهم، وأكثر توجسًا على بلدهم».

وأضاف «السيسي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة»، مع الإعلامي يوسف الحسيني، على شاشة التليفزيون المصري: «الواقع في بلاد أخرى جنب مننا نموذج حي، كنا خايفين إحنا نوصل المسار ده، كان ممكن يبقى حظنا كدة، بس بقولكم يا مصريين إن الخالق العظيم قال مصر لا، لو بتثقوا في كلامي أنا، ربنا قال إن مصر لأ، تفكروا وتعملوا عفاريت بس مصر لا، عشان كدة ربنا نجاها».

وتابع: «مصر كانت هتنزل من فوق الجبل، ربنا مد إيده سبحانه ومنعها من السقوط، وقالكم خلوا بالكم منها يا مصريين».