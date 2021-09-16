السيسي يشيد بـ«الاختيار»: الإعلام لو اتكلم عن الوعي 4 شهور مش هيحقق زيه

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يجب استخدام تكنولوجيا المعلومات ومواقع التواصل في بناء الوعي: «نعمل نقاش ودردشة، ده ينمي الوعي، بس قبل كده لازم نعمل بناء علمي في مدارسنا وجامعتنا، تطلع عقلية نقدية، يعني لما نسمع الكلام نفكر بموضوعية، يبقى عملنا هنا حاجز للشائعات، عشان ده اللي هيحفظ بلدنا، وهو وعي المواطن والمواطنة».

تنمية الوعي دور الدراما والإعلام والأسرة والمدرسة والجامع

وأضاف «السيسي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة»، مع الإعلامي يوسف الحسيني، عبر «التليفزيون المصري»، أنه يجب أن يكون للدراما والإعلام دور في صناعة الوعي: «لما تجيب مثلا مسلسل زي الاختيار، لو فيه جهد إعلامي بيتكلم عن الوعي 3 أو 4 شهور، مش هيحق اللي حققه الاختيار».

وتابع الرئيس: «يبقى الدراما والإعلام والأسرة والمدرسة والجامع، دول ينموا الوعي، لو عرفنا نعمل تعليم كويس الوعي هيزيد، التعليم الكويس مش إنك تنجح وتجيب 90%، لا التعليم الكويس اللي يعلمك ازاي تفكر ويبقى مناسب لتعليم بكرة والمستقبل».