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السيسي: سنفتتح أكبر مجمع سجون خلال أسابيع قليلة.. «مش هنعاقبه مرتين.. هيقعد بشكل آدمي إنساني»

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نعيم أمين
12:24 ص | الخميس 16 سبتمبر 2021
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه خلال أسابيع قليلة ستفتتح مصر أكبر مجمع سجون «واحد من 7 أو 8 هنعملهم في الدولة، إن شاء الله احنا جايبين نسخة أمريكية».

وأضاف الرئيس السيسي، في مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أمس الأربعاء: «ده فيه كل شيء.. حتى لو إنسان أذنب وهنعاقبه.. احنا مش هنعاقبه مرتين هو هيقعد بشكل آدمي إنساني وده اللي هتشوفوه في المجمع اللي بنتكلم عليه، والإعاشة والحركة والرعاية الطبية والثقافية والإصلاحية والإنسانية عالية جدًا».

وتابع الرئيس: «مفيش بقى ياخدوه في عربيات تراحيل ويودوه للقضاء.. لا القضاء موجود هناك (في إشارة لمجمع محاكم داخل السجن)، وفيه كل حاجة.. لو عايز تعمل إصلاح، فمحدش عنده مفتاح يحل بيه كل حاجة».

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