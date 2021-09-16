السيسي لـ يوسف الحسيني: «أنت ليه قلقت تقول الاجتهاد!»

قاطع الرئيس عبدالفتاح السيسي، الإعلامي يوسف الحسيني، عندما وجه إليه الأخير سؤالا، عن فتح باب الاجتهاد في الدين، ثم تراجع عن لفظ «الاجتهاد» خشية أن يُفهم خطأ.

وقال «الحسيني»، خلال مداخلة للرئيس مع برنامجه «التاسعة» المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصري: «هل الحديث مع الإعلام وعلماء الفقه والشريعة لإطلاق مبادرات لفتح باب النقاش، مش عايز أقول فتح باب الاجتهاد حتى لا تُفهم خطأ؟» فقاطعه الرئيس قائلا: «أنت ليه قلقت تقول الاجتهاد!» فأجابه: «حتى لا تُفهم خطأ والناس دايما بتفهمنا غلط».

السيسي: الاجتهاد عمره ما حد يقدر يناقش فيه

من جانبه، رد الرئيس قائلا: «لا طبعا، الاجتهاد عمره ما حد يقدر يناقش فيه، لكن الفكرة إيه.. يا ترى فيه قناعة للتصويب ولا مفيش، يا ترى فيه قناعة إننا ندرس ونبحث ولا لا.. لو فيه قناعة هتتحول لإرادة لعمل لمعالجة هذا الموضوع، وأنا بقول إن ربنا هيحاسبنا على ده»