مصرع شخص في حادث تصادم ووفاة طالب صعقا بسوهاج

لقي موظف بالمعاش مصرعه، في تصادم «ميكروباص وتروسيكل»، بدائرة مركز المراغة شمال سوهاج، وجرى نقل الجثة لمستشفى المراغة المركزي، كما لقي طالب مصرعه صعقا أثناء تركيب مصباح بمنزله بدائرة مركز دار السلام، تم نقل الجثة للمستشفى المركزي، وتحرير المحضر اللازم.

مصرع موظف بالمعاش في تصادم بالمراغة

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة المراغة، بورود بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود متوفي بدائرة مركز المراغة، انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز.

تبين من المعاينة والفحص أنه أثناء سير سيارة ميكروباص، قيادة «عصام.ا.م»، 66 سنة، بالمعاش، ويقيم بدائرة المركز، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بدراجة نارية «تروسيكل»، قيادة «البدري.م.ج»، 60 سنة بالمعاش، ويقيم بدائرة المركز، ونتج عن الحادث وفاة قائد التروسيكل، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي.

بسؤال قائد السيارة وشقيق المتوفى «جمال.م.ج»، 46 سنة، عامل ويقيم بذات الناحية، أقر بمضمون ما تقدم، واتهم الأخير قائد السيارة بالتسبب فـي الحادث ونفي الشبهة الجنائية.

مصرع طالب صعقا أثناء تركيب مصباح كهربائي

كما تلقى مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول «عزت.ع.ج»، 16 سنة، طالب ويقيم بناحية دائرة مركز دار السلام إلى المستشفى المركزي، جثة هامدة، إثر صعق كهربائي، انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز.

وبسؤال جده «جابر.ع.ف»، 80 سنة، مزارع ويقيم بذات الناحية، أفاد بأنه أثناء قيام حفيده المذكور بتركيب مصباح كهربائي بالمنزل لامست يده أحد الأسلاك العارية، ما نتج عنه صعقه ووفاته، ونفي الشبهة الجنائية، بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة صدمة عصبية، ولا توجد شبهة جنائية، وحُررت المحاضر اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.