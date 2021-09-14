ادعت الغرق وهربت.. تفاصيل مثيرة في قصة «فتاة الإسماعيلية»

ادعت فتاة في العشرينيات من العمر الغرق للهرب من منزلها خارج محافظة الإسماعيلية، إلا أن حقيقة الأمر تم اكتشافه بعد 3 أيام من محاولات البحث عنها في مياه ترعة الإسماعيلية.

مصدر أمني: الفتاة هربت في مدينة قريبة من طنطا

وقالت المصادر الأمنية إن الفتاة ما زالت على قيد الحياة وأن بعضا من أقاربها توجهوا لإعادتها من مدينة طنطا.

وأضافت المصادر الأمنية أن قوة أمنية ترافق أقاربها للتحقيق معها فور وصولها إلى مدينة القصاصين التابعة لمحافظة الإسماعيلية.

وأشارت المصادر إلى أن الفتاة خططت لعملية الهرب بالتعاون مع إحدى صديقاتها.

3 أيام من البحث عن الفتاة في الترعة

واستمر رجال البحث والإنقاذ في عملية البحث عن الفتاة لمدة 3 أيام منذ تلقي إخطار حادث الغرق بنصف ساعة تقريبا.

ودفعت إدارة الحماية المدنية بـ 10 أشخاص للعمل على البحث عن الفتاة لمدة 54 ساعة متواصلة لمحاولة الوصول إليه واستخراجه.

كما دفعت إدارة الحماية المدينة اليوم بلنشات عائمة لزيادة عملية مسح الترعة للبحث عن الفتاة.

إصابة أحد رجال الإنقاذ بسبب الإنهاك الشديد

وأصيب أحد رجال الإنقاذ مساء أول أمس الأحد، بسبب الإنهاك الشديد نتيجة زيادة مدة العمل.

وقالت المصادر الأمنية إن سيارة الإسعاف نقلت أحد الغواصين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي بعد خروجه من المياه وإصابته بالإنهاك الشديد.

إخطار بغرق الفتاة

وكان قد تلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا يفيد صباح السبت الماضي بغرق فتاة في العشرينيات من العمر في ترعة الإسماعيلية بمركز ومدينة القصاصين.

وقالت المصادر إن أحد شهود العيان أوضح أنه شاهد الفتاة خلال سقوطها في مياه الترعة، ما دفع الأمن لبدء البحث عن جثمان الفتاة وتصديق رواية سقوطها في الترعة.

مصرع فتاة منتحرة قبل شهر بنفس المكان

وكانت قد شهدت مدينة القصاصين واقعة انتحار فتاة في العشرينيات من العمر قبل شهر في نفس مكان الحادث.

وتلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من مباحث القصاصين يفيد بسقوط فتاة الترعة من أعلى كوبري القصاصين، وحاول شاب اللحاق بها وإنقاذها إلا أنه لم يتمكن من الإمساك بالجثمان.

وكشفت مصادر أمنية عن أن الفتاة كانت على خلاف مع أسرتها وقررت الانتحار والتخلص من حياتها وأجرت مكالمة هاتفية من هاتف أحد المواطنين قبل لحظات من الانتحار ومسحت الرقم لعدم معرفة هوية المتصل عليه.