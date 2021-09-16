زفة العروسة تحولت لكارثة.. إصابة 5 أشخاص في حادث ميكروباص بالغربية

شهد طريق طنطا- كفر الشيخ الدولى، صباح اليوم الخميس، حادث سير بانقلاب سيارة ميكروباص بنطاق قرية دمشيت، مركز طنطا، بعد أن اختلت عجلة القيادة في يد السائق بسبب السرعة الزائدة، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بكدمات وجروح متفرقة في الجسد.

شرطة النجدة تتلقى بلاغا بالحادث

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة، يتضمن وقوع حادث سير على طريق طنطا- كفر الشيخ الدولى، بنطاق قرية دمشيت، مركز شرطة طنطا، ووجود مصابين.

انقلاب سيارة ميكروباص بسبب السرعة الزائدة

انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تجاه مكان الحادث، وكذلك وسيارات الإسعاف، و تبين انقلاب سيارة ميكروباص أثناء زفة عروسين، بسبب اختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما أسفر عن انقلابها على جانب الطريق، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص من ركاب السيارة، بكسور وكدمات متفرقة في الجسد، وتم نقلهم إلى مستشفى طنطا الجامعى، لتلقى العلاج، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وتم رفع حطام الحادث، وإعادة حركة مرور السيارات مرة أخرى بصورة طبيعية.

وفاة عريس قبل ساعات من عقد قرانه

شهدت قرية صالح، التابعة لمركز طنطا، واقعة مؤسفة في وقت سابق، تمثلت في مصرع الشاب محمد عبد العال، وذلك قبل ساعات من عقد قرانه، و20 يوماً على حفل زفافه، وذلك في حادث سير بين دراجته النارية وسيارة ميكروباص، بالقرب من موقف سبرباي، وتم التحفظ على الجثة وقائد السيارة الميكروباص، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وتم تشيع جثمان المتوفي ودفنه بمقابر العائلة في القرية.