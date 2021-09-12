مصرع 9 في حادث تصادم سيارة بخلاطة مواد بناء في سمالوط

لقي 9 أشخاص مصرعهم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة وخلاطة مواد بناء، مساء السبت، بالقرب من محور سمالوط بزمام قرية السرارية، شمال محافظة المنيا، وتم إيداع جثث الضحايا بمستشفى سمالوط النموذجي تحت تصرف النيابة العامة.

وقالت مصادر طبية بمديرية الصحة بالمنيا، إن المتوفيين هم: حازم هشام 30 عاما، ابنته مكة 4 سنوات، فايز محمود 35 عاما، علاء محمود 40 عاما، حشمت محمد 75 عاما، جمال محمد 10 سنوات، طه محمد 23 عاما، وفائي حشمت 52 عاما، ورجبية عبد المطلب 41 عاما.

وأفادت مصادر أمنية أن الحادث وقع نتيجة اصطدام خلاطة مواد بناء تحمل رقم (3971) بسيارة بيجو رقم (8273)، وتم إيداع جثث الضحايا، وجميعهم من قرية السريرية بمشرحة مستشفي سمالوط النموذجي، تحت تصرف النيابة العامة، وجري تحرير المحضر اللازم بالحادث.

وشهد مركز «سمالوط»، الجمعة الماضية، حادث انقلاب سيارة ميكروباص «أجرة»، على الطريق الدائري، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 15.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على محور سمالوط بالطريق الدائري، وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة 15 آخرين بجروح وكسور مضاعفة باليد والساقين واشتباه ما بعد الارتجاج، وذلك بسبب اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة مما أدى إلى انقلابها.

تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق.

يشار إلى أن محافظة المنيا، شهدت قبل أيام إصابة 6 أشخاص إثر وقوع حادث مروري على الطريق الصحراوى الشرقى القديم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا الشيخ فضل التكاملي.