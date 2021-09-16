طقس الإسكندرية 16 سبتمبر غائم جزئيا مع نشاط للرياح وانخفاض الرطوبة

شهدت حالة الطقس اليوم الخميس 16سبتمبر في مدينة الإسكندرية، طقسا غائما جزئيا، حيث انكسرت موجه الحر وانخفضت درجات الحرارة، بالإضافة إلى انخفاض في معدل الرطوبة مع نشاط الرياح، مع عدم توقعات بهطول أمطار على المدينة الساحلية.

درجات الحرارة في الإسكندرية

سجلت درجات الحرارة اليوم، في محافظة الإسكندرية، 29 درجة مئوية، وذلك مع ثباتها أسوة بالأمس، وهي المرة الأولى لانخفاضها في شهر سبتمبر، ووصلت نسبة الرطوبة إلى 54%، وسرعة الرياح إلى 29 كيلو متر في الساعة، مع توقعات باستمرار الطقس الغائم على المدينة الساحلية.

انخفاض الرطوبة ونشاط الرياح في الإسكندرية

وتسبب انخفاض درجات الحرارة والرطوبة ونشاط الرياح كسر في الموجه الحارة، وأصبح هطلت طقس المدينة الساحلية رطبا بالنهار مع اختفاء أشعة الشمس جزئيا ليشكل طقسا غائما بشكل نسبي، وأيضا في ارتفاع موج البحر، فيما لم تتأثر حركة الميناء من نشاط الرياح واستمرت حركة السفن بشكل طبيعي.

الإسكندرية تتأهب لنوات الأمطار

فيما تتأهب محافظة الإسكندرية لاستقبال نوات الأمطار، حيث رفعت درجة الاستعداد القصوى في شوارع المدينة الساحلية مع البدء في مراقبة الطقس ودرجات الحرارة وخرائط الأرصاد، وذلك لمعرفة وقت هطول الأمطار خاصة مع التغيرات المناخية وهطول الأمطار المعتادة في شهر سبتمبر، وعقدت اجتماعات داخل شركة الصرف الصحي لكافة الأجهزة التنفيذية المعنية بالأمر من أجل الاستعداد لمواجهة الأمطار.