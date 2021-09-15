تفاصيل وظائف خالية في بنك الإسكندرية

طرح بنك الإسكندرية وظائف شاغرة للعمل لدى المؤسسة البنكية، شرط توافر عدد من المهام والمؤهلات والخبرات، للحصول على وظيفة رئيس وحدة تدقيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو وظيفة مسؤول اتصالات تسويق أول.

ونوه البنك عبر حسابه الخاص على موقع «لينكد إن» عن الوظائف شاغرة، لدى بنك الإسكندرية، لذا تسعرض «الوطن» استمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الجريدة لقرائها على مدار الساعة، الشروط والمؤهلات المطلوبة للتقديم للراغبين بالالتحاق والعمل لدى البنك، وهي:

وظيفة رئيس وحدة تدقيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

- مسؤول عن المساهمة في تنفيذ استراتيجية الاتصال وخطط التسويق.

- مسؤول عن تطوير مفهوم الاتصالات للمنتجات / الخدمات الجديدة.

- تعيين خطة نشاط التسويق والميزانية للحملات التجارية، على أساس تقويم سنوي للأصول والالتزامات و ADCs بالتنسيق مع شركاء الأعمال.

- مسؤول عن سير عمل الوكالة والمشاريع قيد الإعداد.

- مسؤول عن الأصول والالتزامات والتخطيط الإعلامي لـ ADCs والتنسيب عبر جميع قنوات التوصيل والمركبة الإعلامية.

- متابعة نتائج الحملة وتقديم تحليل ما بعد الحملة ونتائج الاستحواذ بالتنسيق مع شركاء الأعمال وأصحاب المصلحة.

وظيفة مسؤول اتصالات تسويق أول

- المؤهلات والمهارات المطلوبة

- 8 سنوات أو أكثر من الخبرة ذات الصلة، في تدقيق تكنولوجيا المعلومات والمراجعة القائمة على المخاطر- أمن المعلومات واستمرارية الأعمال.

- درجة البكالوريوس في هندسة الكمبيوتر أو علوم الكمبيوتر أو ما يعادلها من الدراسات التراكمية والخبرة الفنية العملية.

- معرفة عملية قوية بأطر التحكم (COBIT ، ISO27001 ،NIST) وخبرة في إجراء اختبار ضوابط التطبيق.

- معرفة قوية بإدارة المخاطر ومبادئ الرقابة الداخلية وحوكمة الشركات.

- الشهادات المهنية (مثل CIA وCISA وCISSP وCISM) ميزة إضافية.خبرة في الخدمات المالية / المصرفية ومعرفة قوية بلوائح البنك المركزي المصري.

- خلفية صلبة عن أمن أنظمة التشغيل (لينوكس ، يونكس).

- التدريب العملي على الاستعلام عن البيانات وتجربة التحليلات ميزة إضافية.

- المهام والمسئوليات

- تنفيذ منهجية تدقيق قائمة على المخاطر من أجل توفير تأكيد معقول بشأن كفاءة وفعالية الحوكمة وإدارة المخاطر وعمليات الرقابة الداخلية في إطار منهجية تدقيق مزود خدمة الإنترنت.

- المشاركة في صياغة خطة المراجعة للمساهمة في خطة التدقيق الموحدة.

- معالجة مخاطر تكنولوجيا المعلومات، وأمن المعلومات، والامتثال، والمالية، والتشغيلية، وكذلك المخاطر التنظيمية وفقًا لخطة التدقيق الموضوعة.

- تطبيق معايير تنفيذ معهد المدققين الداخليين الدولي في تنفيذ مهمة التدقيق.

- متابعة توصيات المراجعة وتقييم خطة العمل.

- إجراء تحقيقات أو مراجعات تدقيق مخصصة.

- ضمان اتصال واضح وفي الوقت المناسب مع أصحاب المصلحة من أجل إجراء المتابعة المناسبة لخطط العلاج والمواعيد النهائية.

-المشاركة في التنسيق مع المراجعين الخارجيين ومقدمي خدمات تكنولوجيا المعلومات عند الحاجة.

- تحديد وتقييم مخاطر تكنولوجيا المعلومات التي ستقود تصميم خطة تدقيق تكنولوجيا المعلومات السنوية.

- الإشراف والمتابعة على تنفيذ المتابعة الدورية في الموقع وخارجه للإجراءات التصحيحية اللازمة لتصحيح النتائج، التي جرى طرحها في تقارير المراجعة (تقارير الهيئات الداخلية والخارجية والتنظيمية).