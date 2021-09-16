الدلافين تنعش سياحة الرحلات البحرية بشواطئ الغردقة

شهدت شواطئ مدينة الغردقة ظهور مجموعات من الدلافين بعدد من المناطق والجزر، وهي تسبح مع السائحين في أعماق البحر، وحرص الغواصون على التقاط الصور التذكارية لتوثيق لحظات سعادة السائحين، وتعتبر تلك الصور من أهم عوامل جذب السياح، وانعاش حركة السياحة البحرية في ظل توافد آلاف السائحين الأجانب على شواطئ الغردقة، وتزامنا مع تزايد معدل رحلات الطيران الخارجية القادمة من مطارات أوروبا إلى مطار الغردقة الدولي.

ظهور الدلافين ينعش السياحة بالغردقة

وقال أحمد بيجو، مدرب غطس، في حديثه لـ«الوطن» إن عددا من السائحين رصدوا ظهور مجموعة من الدلافين على شواطئ الغردقة أثناء القيام برحلات غطس، موضحا أن ظهور الدلافين نال إعجابهم وأثار حرصهم على التقاط الصور التذكارية تحت الماء مع الدلافين والسباحة بجانبها.

وأكد «بيجو» أن ظهور الدلافين يساعد على جذب السياحة، خاصة وأن السائحين يزوروا شواطئ الغردقة لممارسة السباحة والغطس ومشاهدة الدلافين والتقاط الصور التذكارية معها ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحا أن الغردقة تمتلك أجمل مناطق الغطس في العالم ولها دور كبير في تنشيط السياحة وجذب الوفود السياحية من مختلف بلاد العالم تزامنا مع زيادة معدلات حركة رحلات الطيران الوافدة إلى المدن السياحية المصرية.

خبير يوضح أسباب ظهور أسماك القرش والدلافين

ومن جانبه، كشف الدكتور تامر كمال، مدير المحميات الطبيعية بمحافظة البحر الأحمر، في تصريح لـ«الوطن»، أن ظهور الدلافين بشواطئ الغردقة يأتي تزامنا مع موسم التزاوج والذي يمتد إلى شهر أكتوبر المقبل.

وأضح «كمال» أن ظهور الدلافين يرجع إلى نظافة البيئة البحرية بشواطئ الغردقة، والتي أدت إلى تعافي الشعاب المرجانية وظهور الكائنات البحرية النادرة مثل الدلافين والسلاحف والمانتا والأسماك نادرة الظهور، مؤكدا في أن فرق من المحميات تجري جولات على الشواطئ لمتابعة ورصد الحالة البيئية البحرية بصفة يومية.