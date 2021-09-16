رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2021 وأبرز الكليات المتاحة.. 6 خطوات للتسجيل

يبحث العديد من الأشخاص عن رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2021، وذلك بعدما أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منذ ساعات، تسجيل الرغبات لتنسيق المرحلة الثالثة 2021 للجامعات الحكومية عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني تجريبيا.

والحد الأدنى لطلاب الشعبة العلمية في المرحلة الثالثة هو 205 درجات بنسبة 50% من المجموع الكلي، لـ42065 طالبا، كما يتاح التسجيل لطلاب الشعبة الأدبية بإجمالي 24932 طالبا، ليصل إجمالي عدد طلاب المرحلة 66997.

وفيما يلي تستعرض «الوطن» في السطور التالية، وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2021 وخطوات التسجيل.

رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2021

- في البداية على الشخص تسجيل الرغبات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الذي أطلقته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر الدخول من خلال هذا الرابط.

- ثم اختيار أيقونة المرحلة الثالثة.

- بعدها يتم تحديد تشعيب الطالب المقيد به (علمي، أدبي).

- ثم يتم كتابة بيانات الطالب الراغب في تسجيل رغباته كاملة (الاسم، والرقم القومي، ومحافظة الإقامة،..)، ثم كتابة المجموع الذي حصل عليه الطالب ورقم الجلوس والنسبة المئوية.

- بعد كتابة البيانات يتم الضغط على قائمة الكليات والمعاهد المتاحة للاستعانة بها في تسجيل رغبات الطالب.

- في النهاية ينقر الطالب على زر الحفظ.

موعد المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2021 في مصر

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) سيؤجل إعلانها حتى يجري تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2021.

أبرز الكليات المتاحة بالمرحلة الثالثة

وفيما يلي أبرز الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة:

آداب المنوفية بشبين الكوم، وآداب المنيا، وآداب انتساب موجه الإسكندرية، وآداب انتساب موجه الزقازيق، وآداب انتساب موجه القاهرة، وآداب انتساب موجه أسوان، وآداب انتساب موجه أسيوط، وآداب انتساب موجه بنات عين شمس، وآداب انتساب موجه بورسعيد، وآداب انتساب موجه حلوان، وآداب انتساب موجه دمنهور، وآداب انتساب موجه دمياط.

وتشمل القائمة أيضًا آداب انتساب موجه سوهاج، وآداب حلوان، وآداب دمنهور، وآداب دمياط، وآداب سوهاج، وآداب كفر الشيخ، وآداب وعلوم إنسانية السويس، وآداب وعلوم إنسانية انتساب موجه السويس، وآداب وعلوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية، وآداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية.