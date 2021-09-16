بعد تراجع الأعلاف 300 جنيه.. أسعار الدواجن المتوقعة في أكتوبر

شهدت أسعار الأعلاف تراجعًا بقيمة 300 جنيه مع استمرار أسعار الدواجن والبيض في الارتفاع في السوق المحلي.

شعبة الدواجن تكشف أسباب ارتفاع الدواجن والبيض

وأرجع عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية للقاهرة، ارتفاع أسعار الدواجن والبيض إلى عزوف عدد كبيرعن التربية بعد ارتفاع أسعار الأعلاف الأخيرة وتعدد حلقات التداول متحدين بذلك آليات العرض والطلب، موضحا أنَّ الثروة الداجنة تستهلك 4 ملايين و335 طن ذرة سنويًا.

توقعات بتراجع أسعار الدواجن والبيض في أكتوبر

وتوقع رئيس شعبة الدواجن، خلال حديثه لـ«الوطن»، تراجع أسعار الدواجن والبيض في شهر أكتوبر المقبل بسبب دخول المربين إلى المنظومة لزيادة الطلب بسبب عودة المدارس وتعويض الخسائر.

ولفت إلى أن أسعار الدواجن تباع بأسعار تتراوح ما بين 28 -29 جنيهًا وكرتونة البيض تباع بأسعار 46 جنيهًا، مبينًا أنَّ السعر العادل للدواجن هو 28 جنيهًا وكرتونة البيض 40 جنيهًا.

رئيس شعبة الدواجن يطالب بتشكيل مجلس إدارة البورصات للدواجن

وطالب «السيد»، بتشكيل مجلس إدارة لبورصات الدواجن للحد من فوضى بورصات الدواجن في مصر، لافتًا إلى أنَّ البورصة تسهم في تحديد التكلفة الحقيقية للإنتاج والسعر ليتمّ طرحه للمستهلكين دون مغالاة.

ودعا إلى إنشاء مجازر والتوسع في زراعة المكونات الأساسية للأعلاف مع السماح بتأسيس شركات متخصصة لإنتاج وتسويق الأعلاف والمستلزمات البيطرية وضرورة الحد من «السماسرة» الذين يتربحون مكاسب دون أي أعباء قد تصل زيادة في الكيلو لتصل إلى 10 جنيهات عكس المربي الذي يواجه أعباءً كثيرة وهوامش ربيحة بسيطة.

شعبة الدواجن تعقد اجتماعا الثلاثاء المقبل

تعتزم شعبة الدواجن بغرفة القاهرة عقد اجتماع موسعا الثلاثاء المقبل، لمناقشة أسباب عدم تجديد المحليات تراخيص عمل المجازر ومناقشة استعدادات المربين لموسم الشتاء.