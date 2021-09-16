مستشار الرئيس: إصابات الأطفال بفيروس كورونا موجودة من الموجة الأولى

قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحة، إن تطعيم الأطفال من 12 لـ 18 عاما بلقاحات كورونا أمر جائز، وهناك اتجاه لدى الدولة لتطعيم هذه الفئة فى الموجة الرابعة للفيروس، مشيرا فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى عدم وجود دراسات تفيد بضرر أخذ الأطفال لقاح كورونا وكذلك الأمر فيما يتعلق بالسيدات الحوامل، منوها إلى ان هناك دراسات اجريت بالولايات المتحدة الأمريكية حول إعطاء الحوامل لقاح كورونا، ولم يثبت وجود أى ضرر عليهم، مؤكدا أن اللقاح أصبح جزء من الإجراءات الإحترازية.

خطة الدولة لتطعيم 40% من المواطنين

وأوضح مستشار الرئيس لشؤون الصحة أن جميع لقاحات كورونا آمنه وفعاله، وهناك خطة وضعتها الدولة لتطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري، للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، لافتا إلى أن اللقاحات تساعد فى خفض معدلات الوفيات بنسبة كبيرة فى الموجة، مشيرا إلى أن هناك زيادات فى إصابات كورونا بالفعل، والزيادة بسبب تحورات الفيروس ودخول «دلتا بلس»، لافتا إلى أن التحورات أمر طبيعي حدوثه.. ومتوقع.

تاج الدين: إصابات الأطفال بفيروس كورونا موجودة من الموجة الأولى

وعن اصابة الأطفال بلقاح كورونا، أكد الدكتور عوض تاج الدين، أن إصابات الأطفال موجودة منذ الموجة الأولى لفيروس كورونا، لافتا إلى أن «دلتا بلس» ليس خطيرا كما يتخيل البعض، منوها إلى أنه الأسرع فى الانتشار فقط، وكل اللقاحات اثبتت مدى فعاليته أمام كافة متحورات الفيروس حتى الآن.

وكشفت تقارير وزارة الصحة والسكان عن وصول اجمالى إصابات فيروس كورونا فى مصر إلى 294482 من ضمنهم 247948 حالة تم شفاؤها، بعد إعلان الوزارة أمس تسجيل 531 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التى تقوم بها وزارة الصحة والسكان، وفقا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية منذ انتشار الجائحة.