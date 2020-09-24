"الزراعة" توافق على تصدير "كتاكيت" إلى الخارج بعد توقف 14 عاما

أكّد طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أنَّ هناك توجيهات مشددة من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بتسهيل كافة اجراءات تراخيص أنشطه الانتاج الحيواني والداجني وازالة العقبات أمام المصدرين والمستثمرين

ووفق تقرير صادر عن نشاط القطاع خلال الفترة من 17 إلى 23 سبتمبر، تمّ إصدار 668 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكل أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة مع الالتزام التام بكل ضوابط وإشتراطات الأمن والأمان الحيوي داخل وحول تلك الأنشطة والمشروعات أيضًا الموافقة على تسجيل 165 تسجيلة مخاليط أعلاف ومركزاتها وإضافاتها ما بين أعلاف ماشية ودواجن وأسماك منهم (106 تسجيلات محلية، 59 تسجيلة مستوردة) طبقاً للمعايير القياسية والعلمية التطبيقية والتى تحقق أعلى معدلات أداء إنتاجي ومناعي.

كما تمّ إصدار 34 موافقة فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية وداجنة جديدة طبقاً لمعايير واشتراطات البعد الوقائي والأمان الحيوي في الظهير الصحراوي منهم 25 موافقة على إقامة مشروع ثروة حيوانية جديدة، و9 موافقات فنية على إقامة مشروعات ثروة داجنة جديدة.

وأضاف "سليمان"، أنَّه بعد توقف 14 عامًا تمّ إصدار موافقة لتصدير كتكوت دجاج بياض بيض مائدة، إلى دولة غانا مع مراعاة كل الإجراءات المحجرية اللازمة، كبداية لفتح أفاق وفرص تصديرية جديدة للكتاكيت البياضة "بيض مائدة"، مما يؤكّد تقدم الصناعة في مجال الإنتاج الداجني والثقة فيي القدرات والخبرات المصرية، وتوفير المناخ الصحي والبيئي المناسب لإنتاج داجني متميز وآمن، خاصة بوجود بعض طلبات التصدير الأخرى.