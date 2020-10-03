"الزراعة":نصدر "كتاكيت البياض" لأول مرة منذ 14 سنة

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن مصر فتحت آفاقا تصديرية للعديد من الدول لمنتجاتها من الدواجن، حيث جرى الموافقة على تصدير عدد من كتاكيت البياض لأول مرة منذ 14 سنة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "DMC": "نصدر أعلافًا بالخارج وهو ما يدل على ثقة العالم في مصر وصناعتها، ولدينا قوائم بالدول التي تقدمت بطلبات استيراد منتجاتنا الداجنة، والعالم يشهد بالانتاج الداجني المصري".

وتابع: "يسهل التصدير لجميع دول العالم من خلال الموقع الجغرافي لمصر سواء كانت عربية أو أجنبية".

وحول قانون حظر تداول الدواجن الحية، أكد أن وزارة الزراعة ليست هي المنوطة فقط بتنفيذه، مشيرًا إلى وجود عدة جهات أخرى مثل وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة ووزارة الداخلية والهيئة العامة للخدمات البيطرية، ووسائل الإعلام كافة".

وأردف، أنه يجب تهيئة المواطنين لقبول استهلاك دواجن مبردة طازجة أو مجمدة، مشددًا على أنها أفضل من تداول الدواجن الحية: "من خلال القانون فإننا نحول الدواجن من سلعة غير قابلة للتخزين إلى سلعة يمكن تخزينها".

وشدد، على سلامة كل الدواجن المستهلكة، إذ لا يجري السماح بنقل طائر واحد خارج العنبر الخاص به إلا بعد الحصول على تصريح البيع.