العثور على جثة فتاة متعفنة داخل منزلها في ظروف غامضة ببولاق الدكرور

تكثف مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة فتاة متعفنة داخل منزلها في بولاق الدكرور.

ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وما إذا كانت توجد شبهة جنائية من عدمه، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت النيابة استدعاء أسرة الفتاة لسماع أقوالها حول الواقعة.

الفتاة تقيم بمفردها في الشقة

بداية الواقعة كانت بتلقي مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا من مفتش الصحة باشتباه وفاة فتاة عُثر عليها داخل منزلها في دائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة فتاة تدعى رحمة أحمد هاشم، 36 سنة، وبالفحص تبين وجود تعفن جزئي للجثة، وعدم وجود إصابات في باقي أنحاء الجسم.

وبسؤال شقيق الفتاة، قال إن شقيقته كانت تقيم بمفردها في شقتها نظرا لكبر سنها وعدم زواجها، لكنه كان دائم التردد عليها للاطمئان، مشيرًا إلى أنه يوم اكتشاف الواقعة ذهب إليها للاطمئنان عليها كعادته وبالطرق على الباب لم يجد استجابة، كما أن هاتفها المحمول كان مغلقا.

وأوضح بأنه بفتح باب الشقة تبين العثور على جثتها، وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت نقل الجثة إلى مشرحة زينهم وتشريحها لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن.

فريق بحث لكشف غموض العثور على جثة فتاة بولاق الدكرور

وعلى الفور قام فريق بحث من ضباط مباحث قسم شرطة أكتوبر بالتحفظ على كاميرات المراقبة، تمهيدا لتفريغها لبيان المترددين على عقار المجني عليها وفحصهم، حتي ينتهي الطب الشرعي من التشريح وبيان سبب الوفاة.