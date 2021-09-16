عميد إعلام القاهرة تبحث تدريب الكوادر مع رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية

استقبلت هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية والوفد المرافق له، ويضم أحمد مرتضى مدير البرامج بالاتحاد، وبحضور وكلاء الكلية لشؤون التعليم والطلاب والبيئة والمجتمع.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء تعزيز التعاون والتواصل في كل المجالات الإعلامية وبخاصة التدريب بين الكلية واتحاد الإذاعات الإسلامية، وتم توقيع بروتوكول تعاون يتضمن عقد دورات تدريبية للكوادر الإعلامية بالاتحاد داخل كلية الاعلام للمتدربين من مقدمي البرامج، وأعضاء اتحاد الإذاعات الإسلامية في الدول العربية والإسلامية.

بروتوكول تعاون بين كلية الإعلام جامعة القاهرة واتحاد الإذاعات الإسلامية

وفي ختام الزيارة، وجه الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية الشكر والتقدير إلى دكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام على اللقاء وحسن الاستقبال، مشيدًا بكلية الإعلام وما تقدمه من رسالة إعلامية تنويرية، إضافة إلى دورها في إعداد وتأهيل الكوادر الإعلامية في ظل وجود نخبة من أساتذة الإعلام فى الوطن العربي، ومعربًا في ختام زيارته عن تطلعه إلى مزيد من التعاون مع كلية الإعلام جامعة القاهرة بما يخدم مصلحة الجانبين.

والتقى الليثي، مؤخرا العديد من القيادات في مجال الإذاعة والتليفزيون والصحافة، ومن بينهم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وناقش اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الهيئة الوطنية للإعلام واتحاد الإذاعات الإسلامية في العديد من المجالات الإعلامية وتدريب العديد من الكوادر الاعلامية وإقامة العديد من الندوات واللقاءات الإعلامية والثقافية.

كما التقى مؤخرًا عمرو الليثي، مع أميرة سالم رئيس قطاع الأخبار بالهيئة الوطنية للإعلام، وناقش الاجتماع دعم سبل تعزيز التعاون بين قطاع الأخبار واتحاد الإذاعات الإسلامية في العديد من المجالات الإعلامية وتدريب العديد من الكوادر الإعلامية، وإقامة العديد من الدورات التدريبية للاعلاميين في 57 دولة عربية وإسلامية باتحاد إذاعات الدول السلامية من خلال قطاع الأخبار.