 الفيضانات تتسبب في انقطاع الكهرباء بمناطق من جنوب فرنسا 

أعلنت شركة أنديس، وهي المشغل لشبكة الكهرباء في فرنسا، انقطاع الكهرباء في إقليم جارد جنوبي البلاد، وذلك بحسب بيان صادر عن الشركة وفقا لقناة فرانس إنفو تي في اليوم.

الأمطار تؤثر على عدة مناطق في إقليم جارد

وقالت الشركة إن انقطاع الكهرباء وقع في مناطق نيم وفيرجيز وميلهود، وتم تعبئة فرق العمل لإصلاح العطل الكهربائي، وأوضح البيان أن الأمطار أثرت على الإقليم لكنها لم تؤد إلى مزيد من الأضرار، مشيرًا إلى أن إقليم جارد سيظل في حالة اليقظة جراء الفيضانات والعواصف الرعدية والأمطار.

الأمطار تلحق الأضرار بالبنية التحتية

وكانت السلطات الفرنسية في إقليم جارد، قد أوضحت أن الأمطار تسببت في إلحاق أضرار جسيمة بمنازل وبنى تحتية في بلدات وقرى بين مدينتي نيم ومونبلييه.

يذكر أن السلطات الفرنسية عملت على حشد نحو 800 رجل إطفاء لإنقاذ السكان بواسطة مروحيات ووسائل أخرى.

من جهتها، قالت هيئة الطقس الفرنسية، إن مقاييس المطر الخاصة بها سجلت 81.3 ملم، بالقرب من منطقة بوش دو رون، وهو ما يقرب من 3 أضعاف المتوسط ​​الشهري الإجمالي شهر أغسطس، حيث سقطت أمطار تصل كثافتها إلى 58 ملم في ساعة واحدة فقط، كما هطلت أمطار غزيرة بلغ مجموعها أكثر من 100 ملم في مقاطعة فار، والتي تضررت بشدة من الفيضانات، وقالت الشرطة إنه تم إغلاق الشوارع تماما أمام حركة المرور بعد أن امتلأت الشوارع بالطين ومياه الفيضانات بعمق 30 سنتيمترا.

نشر رجال الإطفاء وإعادة توطين 22 أسرة

وقال موقع فلودليست المتخصص في أخبار الطقس، إنه تم نشر أكثر من 100 من رجال الإطفاء في المنطقة ونفذوا 110 عمليات، كما تم إعادة توطين ما مجموعه 22 أسرة بعد أن غمرت المياه المنازل.

وأوضح فرناند برون، عمدة بينيانز، أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو وفيات، وفي أماكن أخرى في فرنسا، دمرت الفيضانات والأمطار الغزيرة مبنى مستشفى في سالون دو بروفانس في مقاطعة بوش دو رون، ولكن دون التسبب في إصابات.