إعلامية صينية: نقل 100 ألف شخص إلى أماكن آمنة بعد الفيضانات

قالت الإعلامية الصينية، فيحاء وانج، إن المقر الرئيسي لمكافحة الفيضانات، يعمل على حل أزمة الفيضانات التي حدثت في إحدى مقاطعات الصين، حيث تم اتخاذ وضع الطوارئ في المستوى الأول، ويساعد الجيش الشعبي الصيني في إنقاذ الأشخاص.

وأضافت «وانج»، خلال مادخلة عبر برنامج «سكاي بي»، في برنامج «حصاد الأسبوع» المذاع على فضائية «extra news»، أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الصين، نشروا فيديوهات لمواطنين ينقذون آخرين بعد موجة الفيضانات التي ضربت الصين يوم الأربعاء الماضي.

وأوضحت الإعلامية الصينية فيحاء وانج، أن التلفزيون الصيني، خصص منصة من أجل التعريف بالتصرف أثناء حدوث الفيضانات، وتم إنقاذ 5000 شخص، لافتة إلى أن الحكومة بينت وفاة 12 شخصا بسبب الأحداث، مشيرة إلى أنه لم يتم الإعلان عن إجمالي الوفيات حتى الآن، بجانب نقل 100 شخص إلى مناطق آمنة.

وأشارت الإعلامية الصينية فيحاء وانج، إلى أن شبكة الإنترنت انقطعت في بعض الأماكن، مما دفع الحكومة الصينية لمساعدة المواطنين وتبرع الشركات المملوكة للدولة بـ 100 مليون دولار أمريكي، في ظل مساعدة المواطنين المتضررين من الفيضانات، مؤكدة أن الأمطار مازالت كثيفة في الصين.

وأكدت الإعلامية الصينية، فيحاء وانج، أن الحكومة المحلية تحاول الحفاظ على المواطنين وحل أزمة المقاطعة التي حدث فيها الفيضانات من أجل سرعة عودة الحياة إلى طبيعتها.