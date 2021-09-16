منح دراسية في سلامة وجودة الغذاء بالجامعة المصرية اليابانية

قال الدكتور أحمد الجوهري، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا في الإسكندرية، إنه في إطار تنفيذ استراتيجية الجامعة بربط الجامعة بالصناعة أطلقت الجامعة عدة برامج تهدف إلى المساهمة في تطوير الصناعة من بينها برنامج بدبلوم الدراسات العليا في سلامة وجودة الغذاء، موضحا أن هذه الدبلومة المهنية تشمل حزم تدريبية مختلفة تجمع بين مزيج من تكنولوجيا وهندسة التصنيع الغذاء بهدف تزويد المهنيين الذين يتعاملون مع تصنيع الغذاء بالمعلومات التقنية التي يحتاجها سوق العمل، بالإضافة إلى إعدادهم لفهم متعمق للقوانين والتشريعات المحلية والدولية وأفضل الممارسات العملية لضمان معايير عالية لجودة وسلامة الغذاء.

منح دراسية في الجامعة المصرية اليابانية بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال

وأشار الجوهري، إلى أن الجامعة اليابانية وقعت مذكرة تفاهم مع هيئة سلامة الغذاء لتصبح شريكا استراتيجيا في وضع بعض المقررات والمحتويات لهذه الدبلومة، وسوف يقوم بالتدريس بها عدد من العلماء من الجامعات المصرية، بالإضافة إلى رجال الصناعة المقرر أن يتحدثوا عن خبراتهم في التصنيع الغذائي و هيئة سلامة الغذاء، وسيزور المتدربون بعض المصانع للاطلاع على أحدث التقنيات في التصنيع الغذائي.

الجوهري: نسعى لربط البحث العلمي بالصناعة وتأهيل الخريجين للعم

وأكد الجوهري أنه خلال الدراسة سوف يقوم الطلاب بالتدريب على طرق تشخيص الميكروبات المختلفة في معمل البيوتكنولوجي بالجامعة، بالإضافة إلى التعرف على الأجهزة المعملية المستخدمة في تحليل ومعرفة جودة الغذاء.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد عبد الموجود، مدير البرنامج أنه نظرا لتقدير جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية لهذا الفكر والذي يهدف لربط الجامعة بالصناعة، فقد ساهمت الجمعية بعدد من المنح الدراسية والتي تشمل دفع 50% من المصاريف الكلية لعدد من الطلاب، ومن المفترض أن تكون تكلفة الدبلومة 25 ألف جنيه في العام الدراسي «فصلين دراسيين كاملين» لكن الجامعة قررت تخفيض المصروفات لهذا العام بمقدار 40% من قيمة المصروفات، فأصبحت 15000 جنيه مصري فقط، وبالتالي وبعد مساهمة جمعية رجال أعمال الإسكندرية بدفع 50% من مصروفات الدراسية تصبح المصروفات الدراسية 7500 جنيه.