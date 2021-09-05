تخفيض الحد الأدنى للقبول بكليات الجامعة المصرية اليابانية: 80% للصيدلة

أكد الدكتور أحمد الجوهري، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، أن تخفيض الحد الأدنى للقبول بكليات الجامعة في العام الدراسي الجديد ليصبح في برنامج بكالوريوس الصيدلة «فارم دي» 80%، وكلية الهندسة 70%، وبرنامج هندسة العمارة المستدامة 70%، وبرامج علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات 65%، وكلية إدارة الأعمال الدولية والإنسانيات 55%، موضحًا أنه يُشترط اجتياز الطالب اختبارات القبول المؤهله لكل كلية.

منح التفوق في الجامعة وفقًا لمتوسط درجات امتحان القبول ومجموع الثانوية

أضاف رئيس الجامعة المصرية اليابانية أن الجامعة لديها برنامج للمنح الدراسية لجذب الطلاب المتميزين وذوي التفوق العلمي، الأخلاقي، الرياضي، والتربوي، مشيرًا إلى أن برنامج المنح يتضمن منحًا للتفوق الأكاديمي للطلاب المتفوقين دراسيًا في مرحلة الثانوية العامة، ويُحسب بناءً على متوسط درجات امتحان القبول بالجامعة، ومجموع الطالب في الثانوية العامة المصرية، دون الشهادات المناظرة، على ألا يقل هذا المتوسط عن 90%.

رئيس الجامعة المصرية اليابانية: منح للطلاب المتفوقين.. وإعفاء أبناء الشهداء من المصروفات

وأشار الجوهري إلى أن منح التفوق الأكاديمي تتضمن أيضًا منح التفوق للمحافظات، حيث يُمنح أعلى طالبين في متوسط نسب مجموعي الثانوية العامة وامتحان القبول بالجامعة، من كل محافظة من المحافظات المصرية منحة تفوق تساوي الإعفاء من 75% من المصروفات الدراسية (غير شاملة الإقامة والتغذية)، بالإضافة إلى ذلك تقدم الجامعة خمس منح تفوق أخرى للطلاب من محافظتي الوادى الجديد وشمال سيناء.

وأضاف رئيس الجامعة أن الطلاب المتفوقين يجري منحهم نسب تخفيض على المصاريف الدراسية وفقًا لمتوسط نسب مجموعي الطالب في الثانوية العامة ودرجات امتحان القبول بالجامعة.

واشار «الجوهري» إلى أن هناك منحًا مخصصة لطلاب الجامعة من أبناء شهداء الجيش والشرطة، حيث يحصلون على إعفاء 100% من المصروفات الدراسية والإقامة والتغذية عند التحاقهم بالجامعة.