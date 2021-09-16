الجيزة تستعد لموسم الأمطار والمحافظ: خطط استباقية للتعامل مع أي طوارئ

أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، استعداد المحافظة لموسم الأمطار بـ 600 سيارة ومعدة للتعامل مع تجمعات المياه و1708 بالوعة صرف للأمطار بالبؤر الساخنة، وذلك خلال اجتماع موسع للوقوف على الاستعدادات النهائية لمجابهة موسم الأمطار.

803 سيارات ومعدة بالجيزة استعدادا لموسم الأمطار

وأكد المحافظ، خلال الاجتماع، على الأجهزة التنفيذية ضرورة وضع خطة استباقية للتعامل الفوري مع أي هطول للأمطار، تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية الصادرة في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه تحددت 200 نقطة تجمع متوقعة للمياه للتعامل الفوري معها من خلال 600 معدة وسيارة شفط تابعين لشركة مياه الشرب والصرف الصحي والأحياء والمراكز وهيئة النظافة، ينفذ من خلالها خطة تحرك سريع وتمركز، إلى جانب 203 سيارة ومعدة من خلال استغلال مقومات المجتمع المدني في حال الحاجة لذلك ليصل الإجمالي العام إلى 803 سيارة ومعدة.

كما اكد المحافظ، أنه قد سبق تجهيز تلك النقاط بــ1708 بالوعة لتصريف المياه على شبكات الصرف الصحي ومنع تراكمها بالميادين والطرق ومطالع ومنازل الكباري والأنفاق والتنسيق الدائم مع غرف العمليات بمختلف الجهات المعنية والربط مع الغرفة الرئيسية بالمحافظة لتنسيق الجهود.

لجان لمراجعة كفاءة سيارات ومعدات شفط المياه

وخلال الاجتماع، وجه محافظ الجيزة بتشكيل لجان مشتركة تحت إشراف نائب المحافظ والسكرتير العام لمراجعة كفاءة سيارات ومعدات شفط مياه الأمطار وبالوعات وشبكات الصرف ومخرات السيول وشبكات الإنارة، والأخذ بكافة الملاحظات الواردة من تلك اللجان ومعالجتها فورا مع الاعتماد الفوري للمقررات المالية الخاصة بالشفاطات والمعدات الجديدة لضمها للخدمة بالأحياء والمراكز، مشددا على شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالتوسع في تركيب بالوعات صرف الأمطار خاصة بالشوارع الجاري تطويرها ورصد الشوارع التي بحاجة لبالوعات إضافية لدعمها دون الإضرار بنتائج أعمال التطوير التي شهدتها العديد من قطاعات المحافظة خلال الفترة الماضية.

متابعة أكشاك الكهرباء وأعمدة الإنارة قبل موسم الأمطار

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز بالتنسيق مع شركة الكهرباء لمراجعة أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء وتركيب الأبواب الخاصة بها، وإحلال المتهالك مع مراعاة المظهر الحضاري وتغطية كابلات الكهرباء بالشوارع، ووضعها على أعماق مناسبة تمنع تسرب المياه إليها لضمان سلامة المواطنين، مؤكدا ضرورة إعداد خطة للطوارئ لعمل كافة المنشآت الحيوية والاستراتيجية وتوفير مولدات كهرباء لسرعة التوجه لمناطق الانقطاعات تجنباً لأى حدث طارئ.

كما شدد محافظ الجيزة على مديرية الموارد المائية والري بسرعة الانتهاء من ترميم وتدبيش وتطهير مخرات السيول وتنفيذ الأعمال الصناعية من بحيرات صناعية وحواجز، لمنع وصول المياه إلى الوادي والكتل السكنية وتنفيذ خطة لتوزيع المياه بالترع والمصارف المجاورة لكل مخر سيل لتخفيف الضغوط المتوقعة.

وكلف المحافظ الإدارة العامة للمرور بإعداد خطط تحويلات مرورية بديلة ودعمها بالمعدات والخدمات المرورية تحسبا لأي حالات طوارئ قد يصحبها قطع أو غلق لأي محور مروري رئيسي.

كما كلف المحافظ مديريات التضامن الاجتماعى والشباب والرياضة والتربية والتعليم بتوفير أماكن مخصصة لإجلاء المواطنين تتوافر بها اشتراطات الأمان والسلامة واتخاذ الوسائل الاحترازية لمنع انتشار كورونا وتجهيزها بوسائل الإقامة والإعاشة اللازمة وتوفير مخزونا إضافيا منها لتحقيق الاكتفاء بكل قطاع.

وخلال الاجتماع استمع المحافظ لخطط عمل كافة الجهات المعنية للوقوف على استعدادات كلاً منها حيث اطمئن المحافظ على توافر مخزون السلع والأدوية الاستراتيجي اللازم لسد احتياجات المواطنين والتجهيزات الخاصة بحالات الطوارئ من خلال تقارير مديريتي الصحة والتموين.

الاجتماع الذي ترأسه المحافظ جاء بحضور السيد إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، واللواء علاء بدران السكرتير العام، والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد، وممثلي الأجهزة الأمنية والإدارة العامة للمرور ورؤساء الأحياء والمراكز والمديريات وممثلي أجهزة وشركات المرافق من مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز والاتصالات.