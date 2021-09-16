لطلاب كليات الصيدلة.. فتح التحويل إلى كلية طب المنصورة «اعرف الطريقة»

أعلن مكتب التحويلات المركزي بالإدارة العامة لشؤون التعليم والطلاب بجامعة المنصورة، فتح باب التحويل للطلاب الذين اجتازوا الفرقة الثانية أو الثالثة بكليات الصيدلة بالجامعات الحكومية المصرية والراغبين في التحويل لكلية الطب «البرنامج العادي، برنامج المنصورة مانشستر للتعليم الطبي» بجامعة المنصورة في العام الجامعي 2021/2022.

شروط التحويل وقواعد المفاضلة:

1- يقتصر التحويل على طلاب كليات الصيدلة بالجامعات المصرية الحكومية إلى كليات الطب البشري بالجامعات المصرية الحكومية.

2- يسمح للطلاب الذين اجتازوا المستوى الثاني أو المستوى الثالث بكليات الصيدلة بتقدير لا يقل عن 82.5% أو+B، أو ألا يقل ال GPA عن 3.3 التقدم للتحويل إلى كلية الطب.

3- يقيد الطالب الذي يرغب في التحويل بالفرقة الأولى «المستوى الدراسي الأول» بكلية الطب البشري حتى لو كان الطالب منقولا إلى الفرقة الرابعة بكلية الصيدلة واجتاز الفرقتين الثانية والثالثة بتقدير لا يقل عن 82.5% أو +B، أو ألا يقل الى GPA عن 3.3 وطالما أنه قد استوفى باقي الشروط.

4- يشترط لقبول تحويل طلاب كليات الصيدلة إلى الفرقة الأولى «المستوى الدراسي الأول» بكليات الطب أن يكون ذلك في حدود نسبة لا تتجاوز 5% من الأعداد المرشحة من مكتب التنسيق والمقبولة في نفس العام بذات الكلية التي يرغب الطالب في التحويل إليها.

5- تجرى المفاضلة بين المتقدمين حسب المجموع التراكمي في سنوات الدراسة بكلية الصيدلة.

6- وفي حال التساوي في المجموع التراكمي (GPA) تكون الأولوية لطلاب كلية الصيدلة جامعة المنصورة.

الطلاب المسموح لهم التقدم للتحويل:

يقتصر التحويل إلى نظام الدراسة العادي بكلية الطب جامعة المنصورة على الطلاب المقيدين بالمستوى الثاني أو الثالث بالنظام العادي بكلية الصيدلة جامعة المنصورة، والراغبين في التحويل للنظام العادي بكلية الطب جامعة المنصورة.

التحويل لبرنامج المنصورة مانشستر للتعليم الطبي جامعة المنصورة

يسمح بالتقدم للتحويل للطلاب من الفئات التالية:

- الطلاب الذين اجتازوا المستوى الثاني أو الثالث ببرنامج الصيدلة الإكلينيكية بكلية الصيدلة جامعة المنصورة، والطلاب الذين اجتازوا المستوى الثاني أو الثالث بكلية الصيدلة والنظام العادي جامعة المنصورة.

مواعيد وإجراءات التحويل:

- فتح باب تقديم الطلاب الراغبين في التحويل إلى كلية الطب «برنامج عادي، برنامج المنصورة مانشستر للتعليم الطبي جامعة المنصورة» اعتبارا من يوم الأحد الموافق 19 سبتمبر 2021 ويستمر حتى الخميس 30 سبتمبر 2021.