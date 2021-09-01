إقبال متوسط على معامل التنسيق في ثاني أيام المرحلة الثانية

تواصل الجامعات الحكومية استقبال طلاب المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات لتسجيل رغبات المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات، بمعامل التنسيق الإلكتروني التي خصصتها الكليات المختلفة لتسجيل رغبات الطلاب، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19».

معامل التنسيق بالجامعات تطبق الإجراءات الاحترازية إجباريا

شهدت معامل التنسيق منذ اللحظات الأولى، إقبالا متوسطا من قبل طلاب المرحلة لتسجيل رغباتها عبر الموقع الإلكتروني التنسيق للشعبتين العلمي والأدبي مع التشديد على الإجراءات الاحترازية.

40 ألف سجلوا رغباتهم حتى الآن من طلاب المرحلة الثانية للتنسيق

وقال السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم و المشرف على قطاع التنسيق، إن أكثر من 40 ألف طالب وطالبة سجلوا رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني حتى الآن من الشريحة الثانية للتنسيق، موضحا أنه لم يتم رصد أي مشكلات بشأن أعمال التسجيل من قبل غرفة العمليات المركزية المكلفة بمتابعة أعمال التنسيق حتى الآن، مؤكدا أن الموقع الإلكتروني التنسيق يعمل على مدار الـ 24 ساعة حتى نهاية أعمال المرحلة، مناشدا الطلاب بضرورة الإسراع في التسجيل الرغبات قبل إعلان باب التسجيل السبت المقبل.

ومن ناحية أخرى، كشف مصادر بوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، عن أن الموقع الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة يعمل منذ أمس بكفاءة عالية لتسجيل رغبات المرحلة للتقدم بكليات الجامعات الخاصة وفقا للحدود الدنيا المعلنة من قبل الأعلى للجامعات الخاصة، موضحة أن أكثر من 4 آلاف طالب وطالبة سجلوا رغباتهم حتى الآن في المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات الخاصة.

التسجيل متاح حتى 6 سبتمبر الجاري للجامعات الخاصة

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه متاح لكل طالب التسجيل حتى 25 رغبة بمختلف كليات الجامعات الخاصة، لافتة إلى أن باب التسجيل مفتوح حتى يوم الأحد المقبل الموافق 6 سبتمبر الجاري.