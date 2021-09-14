حقيقة فتح باب تعديل الرغبات والتحويلات بعد نتيجة التنسيق الموحد للجامعات الخاصة

كشف الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، حقيقة فتح باب تعديل الرغبات والتحويلات بين الكليات بعد إعلان نتيجة التنسيق الموحد للجامعات الخاصة 2021، قائلًا: «لا توجد أي تحويلات سيتم إتاحتها أو تغيير للرغبات بعد النتيجة، الوزارة أتاحت 25 رغبة لكل طالب يمكن من خلالها تسجيل الرغبات والاختيار ما بين الرغبات»، موضحًا أنَّ الجامعات بدأت منذ أمس في استقبال الطلاب لسداد المصروفات الدراسية المقررة لهم للالتحاق بالكليات المختلفة، وسط التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.

«الغر»: 25 رغبة متاحة لطلاب المرحلة الثالنية للتنسيق الموحد للجامعات الخاصة

وأضاف أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّه من المقرر أن يتمّ إتاحة التقديم المباشر لكليات الجامعات الخاصة مباشرة دون اللجوء لموقع التنسيق الإلكتروني الموحد لها، وذلك لعدد من الشهادات، وهم الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2021 من المتخلفين والطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2021 العام الماضي والطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية العام الماضي والطلاب الحاصلين على شهادات العربية والأجنبية، وذلك على الأماكن المتبقية بالجامعات، مشيراً إلى أنَّه سيتمّ إتاحة التقديم بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الخاصة.

الجامعات الخاصة: التقديم المباشر لطلاب عدد من الشهادات على الأماكن المتاحة

وأكّد أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أنَّ هناك عدد من الأماكن ستكون متاحة، لافتًا إلى أنَّ المرحلة الثانية ستنطلق مع إعلان نتيجة الدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة 2021، مؤكّداً أنَّ المرحلة الثانية ستعمل على الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2021 فقط مثل المرحلة الأولى، مؤكّداً أنَّه لا توجد تحويلات بالموقع ويبجب استنفاذ الرغبات الموجودة على الموقع، مبينًا أنَّه لا يتمّ تنفذ إلا رغبات الطلاب، والتوزيع للكليات يكون وفقًا لرغبات الطلاب بما يتماشى مع الحد الأدنى لتنسيق الكليات.