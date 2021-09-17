أهالي قرية بالفيوم يهاجمون مهندسا بنى مسجدا «على الطراز الفرعوني»

شهدت محافظة الفيوم جدلاً واسعاً، بعدما فوجئ أهالي قرية «النزلة» التابعة لمركز يوسف الصديق، بتشييد مهندس مسجدا على الطراز الفرعوني، ليشبه مدخل وباب المسجد المعابد الفرعونية بالإضافة إلى الأعمدة التي تُشبه أعمدة المعابد، وزينت قمتها برسومات ونقوش فرعونية واتخذت شكل زهرة اللوتس، ما دعا أهالي القرية إلى مهاجمة المهندس الذي صمم وبنى المسجد بالتبرعات.

غضب بسبب تشييد مسجد على الطراز الفرعوني

وقال أحمد المصري، أحد أهالي قرية «النزلة»، إنّ المهندس الذي صمم المسجد على طراز المعابد الفرعونية، تسبب في حالة من الغضب بتصميم المسجد الغريب، مشيرا إلى أنه تعمد وضع رموز ونقوش الفراعنة، وكان من الأولى أنّ يشيده على الطراز الأموي أو الأندلسي أو العثماني مثل مساجد القاهرة التي كانت مدينة الألف مئذنة، موضحاً أنّ هناك مساجد رائعة كان يمكن أن يستفيد من تصميمها مثل السلطان حسن والأزهر والقلعة وغيرها من المساجد.

المسجد له قدسيته.. غضب بسبب تزيين مسجد بالنقوش الفرعونية

وأضاف أحمد الورداني، أنّ المسجد له قدسيته، وأنّ الدين لا يجوز فيه المراوغة، موضحاً أنّ المهندس أخطأ في حق نفسه وحق دينه حينما صمم مسجدا على الطراز المعابد الفرعونية، خصوصاً إذا كان مُسلماً لأنّه يعلم أن التراث الإسلامي والعمارة الإسلامية لها مكانتها.

استغرق عشر سنوات لإنشائه.. مسجد على الطريقة الفرعونية

وأوضحت هدير رجب، أنّ المهندس الذي قام بتشييد المسجد على الطراز الفرعوني، وزين جدرانه وواجهته بالنقوش الفرعونية تحمل الكثير من الإهانات خلال الفترة المُنصرمة، بالرغم من أنّ المسجد يجري تشييده منذ 10 سنوات أمام مرأى ومسمع أهالي القرية بالكامل الذين لم يعترض أحدهم على بنائه في بادئ الأمر، وكان يجب على أهالي القرية الوقوف منذ بداية تشييد المسجد والمطالبة بتغيير التصميم، بدلاً من الصمت ثم إلقاء اللوم على المهندس وحده.

حملة سخرية من «المسجد الفرعوني» على السوشيال ميديا

وشن العشرات من رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حملة سخرية واسعة من المهندس الذي صمم وبنى المسجد على طراز المعابد الفرعونية، وزين جدرانه وواجهته وأعمدته بالنقوش الفرعونية.