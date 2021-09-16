إدخال «الفريزة» وأصحاب الكارو في منظومة النظافة الجديدة

تواصل هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، حملاتها لتطهير وتجميل منطقة سور مجرى العيون وإزالة المخلفات والتراكمات التاريخية من مخلفات المباني وغيرها، بالتزامن مع انطلاق منظومة النظافة الجديدة مطلع الشهر الجاري.

لأول مرة.. وضع محطة مناولة متحركة بسور مجري العيون التاريخية

وأكد اللواء إيهاب الشرشابى، رئيس هيئة النظافة بالقاهرة، أن أسطول الهيئة يواصل العمل بالتنسيق مع محافظة القاهرة ووزارة السياحة والآثار؛ لاستعادة المظهر الحضاري لسور مجرى العيون، مؤكدا أنه لأول مرة يتم وضع محطة مناولة متحركة بسور مجري العيون التاريخية؛ للحفاظ على النظافة وعدم عوده المخلفات مرة أخرى وهى أول محطة مناولة في المنطقة الجنوبية.

ومن ضمن إجراءات الحفاظ على موقع سور مجرى العيون وتنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اجتمع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، مع أصحاب العربات الكارو من منطقة مصر القديمة ضمن مجهودات الهيئة للقضاء على الظواهر السلبية وعملية الفرز في الشوارع ومنع إلقاء «الرتش» ومخلفات البناء والهدم واتباع الحل الأمثل وعلاج المشكلات على أرض الواقع وإيجاد الحلول لمشكلات متراكمة من عشرات السنين، والحفاظ على نظافة سور مجرى العيون حتى لا يتم إلقاء القمامة مرة أخرى في تلك المواقع.

عمل كارنيهات للفريزة لادخالهم في منظومة النظافة

أكد الشرشابى انه سوف يتم إدخال الفريزه وأصحاب العربات الكارو في منظومة النظافة الجديدة للحفاظ على جودة العمل وإيجاد حياة كريمة لهم وعدم الإخلال بأعمال النظافة التى تتم على أرض الواقع، مشيرا انه سوف يتم عمل كارنيهات الفريزة وأصحاب الكارو تسمح لهم بالعمل في إطار المنظومه الجديده للنظافه بالمنطقه الجنوبيه وذلك بالتنسيق والتعاون مع الإدارة المركزيه للنظافه بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة.

رفع مئات الأطنان مخلفات من سور مجرى العيون

وشدد «الشرشابي» على أهمية التعامل المباشر مع «الفريزة»؛ للقضاء نهائيا على مشاكل وتراكمات القمامة، وتحديدا في نطاق سور مجرى العيون، لافتا إلى أنه تم رفع مئات الأطنان من التراكمات التاريخية بنطاق سور مجرى العيون ولابد من الحفاظ على ما تم من انجاز في ظل خطة تطوير مصر القديمة واستعادة المظهر الجمالي للقاهرة التاريخية وطبعا مقصد سياحي وعنصر جذب.

تطوير ميدان سفير

من ناحية أخرى، وجه «الشرشابي»، الإدارة المركزية للنظافة برئاسة المهندسة منى صبري، بالعمل مع مهندسي وعمال التجميل على زراعة ورفع كفاءة المزروعات بميدان سفير بمصر الجديدة ووضع اللمسات الجمالية في الميدان.