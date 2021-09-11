رفع مخلفات هدم عمرها 30 عاما بجوار سور مجرى العيون

مع انطلاق منظومة النظافة الجديدة بمحافظة القاهرة، تواصل هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة رفع مخلفات البناء والتراكمات التاريخية الموجودة منذ أكثر من 30 عامًا، بنطاق سور مجرى العيون، حث يجري رفع التراكمات بأحدث معدات وسيارات هيئة النظافة بالتنسيق مع مجلس الوزراء ووزارتي السياحة والآثار.

وأكد اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالقاهرة، في بيان صحف، أن الهيئة مستمرة فى رفع حالة الاستعداد القصوى للتعامل مع التراكمات التاريخية وإزالة مخلفات الهدم والبناء واستمرار أعمال رفع التراكمات منذ الصباح الباكر بحضوررئيس الهيئة ورئيس الإدارة المركزية للنظافة ومدير عام النظافة ومدير عام الإنقاذ والمخازن والعلاقات.

انطلاق حملة تطهير منطقة مجرى العيون

وأشار إلى الاصطفاف الكامل للعمال والمعدات الثقيلة وسيارات متنوعة وسيارات الكنس الآلي منذ الصباح الباكر وتم مصافحة جميع العاملين لرفع الروح المعنوية لأبطال الهيئة من العاملين والسائقين قبل بدء الحملة المكبرة لإزالة مخلفات سور مجرى العيون.

وأشار إلى أن هيئة النظافة فى ظل منظومة النظافة الجديدة تتولى المنطقتين الشمالية والجنوبية بينما الشركات الخاصة تتولى أعمال النظافة بأحياء المنطقتين الشرقية والغربية، وأسطول هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة المشارك فى منظومة النظافة والمسئول عن نظافة المنطقتين الشمالية والجنوبية يضم العدد من المعدات التي تمكن الهيئة من القيام بمهامها على أكمل وجه.