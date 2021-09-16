الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة.. تابع طلبك عشان تاخد معاشك

في كثير من الأحيان يلجأ الكثير من الأشخاص إلى استخراج معاش تكافل وكرامة من وزارة التضامن الاجتماعي؛ لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الشخصية من متطلبات الحياة، وعندما يقوم المواطن بالتقديم على معاش تكافل وكرامة، تجري «التضامن» بحثًا حول حالة مقدم الطلب الاجتماعية، وعند ثبوت استحقاقه لذلك المعاش، يتم صرفه لهم، ويبحث المواطنون عن الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة، وفق الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، كالتالي:

خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

- بعد أن يقوم المواطن الراغب في الحصول على معاش تكافل وكرامة بتقديم طلب الحصول على المعاش، يقوم بالدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا.

- ثم بعد ذلك يتم الدخول على اللينك الخاص بمعاش تكافل وكرامة، أو الدخول إليه مباشرة من هنا.

- ثم تظهر أمام الطالب الصفحة بإدخال البيانات الخاصة به، والتي تتمثل في إدخال الرقم القومي الخاص بالراغب في الحصول على معاش تكافل وكرامة.

- ثم يقوم بعد ذلك بالضغط على «تسجيل» حتى يتم الاستعلام عن حالة الطلب.

- وبمجرد أن يقوم المواطن بالضغط على تسجيل تظهر نتيجة الاستعلام للمواطن المستفيد، وتظهر له البيانات الخاصة به والتي تتمثل في «نوع البطاقة للمستفيد باعتبارها بطاقة «تكافل أو كرامة، المحافظة والإدارة الاجتماعية والوحدة الاجتماعية المسجل بها المواطن، حالة البطاقة سواء كانت «سارية، متجمدة، موقوفة».

وفي حالة إذا كانت البطاقة الخاصة بالمستحق موقوفه أو مجمده يتم ذكر السبب، حتى يستطيع المواطن التظلم.

وفي حالة إذا كان يرغب المستفيد تقديم الشكوى، يمكن له أن يقوم بتسجيلها بالرقم القومي، ويسجل المستفيد أو القائم بالشكوى الرقم القومي، والضغط على كلمة «تسجيل شكوى».